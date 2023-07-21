Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: “Η Τουρκία έφερε ειρήνη στην Κύπρο το 1974”

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρέθηκε στα κατεχόμενα της Κύπρου και ζήτησε ξανά την αναγνώριση της ΤΔΒΚ.

Χθες Πέμπτη 20/7, που ήταν η ημέρα της επετείου της εισβολής στην Κύπρο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως το 1974 η Τουρκία έφερε την ειρήνη στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την «ΤΔΒΚ» το συντομότερο δυνατόν, καθώς σημείωσε ότι υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε:

«Όλες μας οι προσπάθειες γίνονται για να συνεχιστεί η ειρήνη που υπάρχει στο νησί την οποία φέραμε εμείς το 1974. Εμείς επιθυμούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Όταν είναι ξεκάθαρη η πραγματικότητα που υπάρχει στο νησί, όλοι πρέπει να καταλάβουμε πως δεν είναι δυνατή μια ομοσπονδιακή λύση.

Επαναλαμβάνω το ιστορικής σημασίας κάλεσμα το οποίο είχα κάνει σε όλο τον κόσμο και στο βήμα του ΟΗΕ. Μην γυρνάτε την πλάτη σας στην πραγματικότητα που υπάρχει στο νησί. Ελάτε κα το συντομότερο δυνατό και αναγνωρίστε την ‘Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’».

Μάλιστα τα ΜΜΕ της Τουρκία σχολίασαν αρνητικά την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επέτειο της εισβολής στην Κύπρο, με την εφημερίδα Sabah να αναφέρει ότι «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια», ενώ η Υeni Safak έγραψε: «Σκάνδαλο από Μητσοτάκη – Χαρακτήρισε εισβολέα την Τουρκία».

