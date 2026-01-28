Η Καίτη Γαρμπή για το πρόβλημα υγείας της: «Πέρασα πάρα πολύ άσχημα, με πολύ υψηλό πυρετό, με πολύ βήχα, δεν έβγαινε φωνή»

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς έδωσαν το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Το Σποτ”. Το αγαπημένο ζευγάρι έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια μίλησε για το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε.

Συγκεκριμένα η Καίτη Γαρμπή είπε στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day”: “Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ήταν που ακύρωσα τις εμφανίσεις μου, απλά εδώ έχω συμπαράσταση. Θα μπορούσε ο Διονύσης να πάει μόνος του, αλλά αυτό δεν θα ήταν σωστό. Γιατί εγώ πραγματικά πέρασα πάρα πολύ άσχημα, με πολύ υψηλό πυρετό, με πολύ βήχα, δεν έβγαινε φωνή και καθίσαμε στο σπίτι”.

Από την πλευρά του ο Διονύσης Σχοινάς σχολίασε: “Η Καίτη Γαρμπή για να μην πάει στο μαγαζί, πάει να πει ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί. Κατάλαβες; Σε παρακαλώ… 30 χρόνια τη φροντίζω, τώρα δεν θα τη φροντίσω;”.

Παράλληλα το αγαπημένο ζευγάρι αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο J2US. Η Καίτη Γαρμπή είπε: “Ακόμα δεν έχουμε οριστικοποιήσει το αν θα είμαστε στο J2US, αλλά… ναι, ανεπίσημα πιστεύω θα είμαστε. Εγώ μάλλον θα μπορέσω. Θα βολέψουν έτσι οι ώρες. Εννοείται ότι ως coach, ο Διονύσης θα το έκανε τέλεια. Αλλά ο Διονύσης είναι πολύ χαμηλών τόνων για να κάνει τέτοιο πράγμα. Η συνεργασία με τον Διονύση είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει μέχρι τώρα στα χρόνια που δουλεύω”.