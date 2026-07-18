Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ξηρόκαμπο Σητείας – Ήχησε το 112, επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στον Ξηρόκαμπο Σητείας – Ήχησε το 112, επιχειρούν 2 ελικόπτερα
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Ξηρόκαμπος στην Σητεία το πρωί του Σαββάτου 18/7.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ