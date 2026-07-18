Φωτιά στον Ξηρόκαμπο Σητείας – Ήχησε το 112, επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Ξηρόκαμπος στην Σητεία το πρωί του Σαββάτου 18/7.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026

Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.