Φωτιά στον Ξηρόκαμπο Σητείας – Ήχησε το 112, επιχειρούν 2 ελικόπτερα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Ξηρόκαμπος στην Σητεία το πρωί του Σαββάτου 18/7.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026
Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξερόκαμπος #Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
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