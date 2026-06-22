Καίτη Γαρμπή: Ακυρώνει τις συναυλίες λόγω προβλήματος υγείας – «Έπαθα βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα»

Ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας υποχρεώνει την Καίτη Γαρμπή να προχωρήσει στην ακύρωση των πρώτων προγραμματισμένων εμφανίσεών της για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της με τον Διονύση Σχοινά.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, με βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα (22.06), ενημέρωσε τους θαυμαστές της πως μια έντονη ψύξη εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

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Όπως εξήγησε, η κατάσταση αυτή οδήγησε τον θεράποντα ιατρό της να της επιβάλει αυστηρή αφωνία για διάστημα τουλάχιστον τριών εβδομάδων, με αποτέλεσμα την ακύρωση τριών επικείμενων σταθμών της περιοδείας.

«Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αυστηρή αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου», ανέφερε η ίδια.

Ποιες εμφανίσεις ακυρώνονται – Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα αφορούν τις προγραμματισμένες συναυλίες στην Έδεσσα, τη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο. Οι υπόλοιποι σταθμοί του «Με Εσένα Μόνο tour» αναμένεται να διεξαχθούν κανονικά μόλις ολοκληρωθεί η ανάρρωση της ερμηνεύτριας.

Για το κοινό που είχε ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, η παραγωγή ανακοίνωσε τα εξής:

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Ηλεκτρονικές αγορές (more.com): Η επιστροφή του αντιτίμου θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για τη συναλλαγή.

Αγορές με μετρητά (φυσικά σημεία): Οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα πρέπει να αποστείλουν τον αριθμό της παραγγελίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για να δρομολογηθεί η επιστροφή των χρημάτων τους.

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Η κοινή περιοδεία της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά έρχεται ως συνέχεια των άκρως επιτυχημένων, sold out εμφανίσεών τους στη νυχτερινή Αθήνα, όπου συνεργάστηκαν για δεύτερη διαδοχική σεζόν.