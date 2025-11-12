Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Οι δημόσιες ευχές για τα γενέθλια του γιου τους, Δημήτρη (pics)

Μια πολύ ξεχωριστή ημέρα ήταν η χθεσινή, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, για την οικογένεια της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά, καθώς ο γιος τους, Δημήτρης Σχοινάς, γιόρτασε τα 26α γενέθλιά του.

Το ζευγάρι, που διατηρεί μια από τις πιο σταθερές σχέσεις στον ελληνικό χώρο του θεάματος, επέλεξε να εκφράσει τις ευχές του και δημόσια, μέσα από τα προσωπικά τους προφίλ στα social media, αναδεικνύοντας την περηφάνια και την αγάπη του για τον νεαρό καλλιτέχνη.

Οι αναρτήσεις των δύο καλλιτεχνών στο Instagram

Ο Διονύσης Σχοινάς δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου του και έγραψε μια εκτενή και συγκινητική ευχή, τονίζοντας την εξέλιξη του Δημήτρη: «Κάθε σου χρόνο βλέπω έναν άνθρωπο πιο ώριμο, πιο δημιουργικό, πιο αληθινό. Είσαι η περηφάνια και η χαρά μου, το φως που με κάνει να χαμογελώ κάθε μέρα. Να έχεις υγεία, έμπνευση και αγάπη στη ζωή σου, και να συνεχίσεις να κυνηγάς τα όνειρα σου με το ίδιο πάθος που σε χαρακτηρίζει. Σε λατρεύω».

Από την πλευρά της, η Καίτη Γαρμπή δημοσίευσε κι εκείνη μια φωτογραφία του Δημήτρη και στη λεζάντα έγραψε: «Να τα εκατοστήσεις φως της ζωής μου».