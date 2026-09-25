Μαζωνάκης: “Αγαπητή μου, δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά” – Το τελευταίο μήνυμα του τραγουδιστή στην Γάκα για την πλασμαφαίρεση

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το DEBATER να φέρνει στο φως το τελευταίο μήνυμα του τραγουδιστή προς την γιατρό στο Κολωνάκι, την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρει στο μήνυμά του:

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“Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω έξι ή τρεις χιλιάδες.

Οπότε να μιλήσω τι και πώς αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά..”

Στη συνέχεια, η γιατρός προώθησε αυτό το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας

Στο μεταξύ, σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά την κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα είπε χαρακτηριστικά: “Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα”.Σχετικά με τον θάνατο του τραγουδιστή ανέφερε: “Μέχρι τις 16.00 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 16.00 με 16.10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος”.

Από την πλευρά του, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω μάνατζερ τον είχε καλέσει δύο φορές για να τον αναλάβει. Η πρώτη φορά ήταν 27 Αυγουστου, αλλά αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του λόγω του ιστορικού του στο Δρομοκαιτειο.

Στις 2 Σεπτεμβρίου δέχεται να τον συναντήσει και κανονίζουν ραντεβού για Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

“Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός τού προώθησε τι ακριβώς θα κάνει.

Σε μήνυμα προς τη γιατρό την Τρίτη το πρωί της έγραψα ότι θα τον στριμώξω αναφερόμενος στο δικό μου ραντεβού για την Τέταρτη απόγευμα” είπε χαρακτηριστικά.