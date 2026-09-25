Σταυρούπολη: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τρεις ανήλικους – Εγκλωβίστηκαν σε αγωγό

Στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης προκλήθηκε αναστάτωση νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (25/9), όταν τρεις ανήλικοι μπήκαν σε υπόγειο αγωγό και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνσή τους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45. Άμεσα κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα

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Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους, ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ