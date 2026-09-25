Θάνατος Μαζωνάκη: “Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα, ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε” – Αποκαλυπτική η κατάθεση της νοσηλεύτριας

Σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά την κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα είπε χαρακτηριστικά: “Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα. Δεν γνωρίζαμε ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες. Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα”.

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Σχετικά με τον θάνατο του τραγουδιστή ανέφερε: “Μέχρι τις 16.00 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 16.00 με 16.10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος”.

Από την πλευρά του, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω μάνατζερ τον είχε καλέσει δύο φορές για να τον αναλάβει. Η πρώτη φορά ήταν 27 Αυγουστου, αλλά αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του λόγω του ιστορικού του στο Δρομοκαιτειο.

Στις 2 Σεπτεμβρίου δέχεται να τον συναντήσει και κανονίζουν ραντεβού για Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

“Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός τού προώθησε τι ακριβώς θα κάνει.

Σε μήνυμα προς τη γιατρό την Τρίτη το πρωί της έγραψα ότι θα τον στριμώξω αναφερόμενος στο δικό μου ραντεβού για την Τέταρτη απόγευμα” είπε χαρακτηριστικά.