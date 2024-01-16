Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Αποκάλυψε άγνωστο περιστατικό με τον πατέρα του

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή ”Πάμε Δανάη!”. Ο ίδιος μεταξύ άλλων αποκάλυψε άγνωστες ιστορίες για τον πατέρα του και ένα περιστατικό που είχαν.

Ειδικότερα, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης είπε αρχικά: ”Ο πατέρας μου όλα τα μεγάλα τραγούδια τα έγραφε και τα έκανε οντισιόν στη μητέρα μου, που εκείνη τη στιγμή τηγάνιζε κεφτέδες. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πάτερα μου έχουν γραφτεί πάνω από ένα τηγάνι”.

Το άγνωστο περιστατικό που είχαν

Ο γιος του αείμνηστου τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο πατέρας του πριν από κάθε συναυλία έτρωγε και πάντα αργούσε να εμφανιστεί.

”Ο πατέρας μου πριν από κάθε συναυλία πάντα ήταν κάπου και έτρωγε. Τον περίμεναν σε μία συναυλία να βγει άλλα αυτός ήταν σε ένα σκάφος και έτρωγε ψάρια. Πάω και του λέω “βγαίνεις” και μου απαντά “τρώω και με ενοχλείς””, περιέγραψε για το περιστατικό.

