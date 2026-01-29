Γρηγόρης Αρναούτογλου: Όταν η μητέρα του τον ξεμάτιασε στον αέρα του «The 2Night Show» (vid)

Πολύ δύσκολες ώρες περνά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς όπως έκανε γνωστό ο ίδιος πέθανε η πολυαγαπημένη του μητέρα. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετώντας τη γυναίκα που στάθηκε βράχος δίπλα του σε κάθε του βήμα.

Η είδηση της απώλειάς της φέρνει ξανά στο προσκήνιο στιγμές από το παρελθόν που είχαν αναδείξει τον ισχυρό δεσμό τους, με κορυφαία την αυθόρμητη τηλεφωνική της παρέμβαση στην εκπομπή «The 2Night Show» τον Δεκέμβριο του 2021.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της εκπομπής, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξένησε τον Γιώργο Καπουτζίδη, ανοίγοντας μια συζήτηση γύρω από την τότε πρόσφατη κόντρα του ηθοποιού με τον Νίκο Μουτσινά.

Ο παρουσιαστής είχε προτείνει στον καλεσμένο του να καλέσουν ζωντανά τον Νίκο Μουτσινά για να λήξουν την παρεξήγηση στον αέρα.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ωστόσο είχε αρνηθεί ευγενικά, εξηγώντας πως δεν είχε έρθει ακόμη η σωστή στιγμή για μια τέτοια επικοινωνία και αφήνοντας το ενδεχόμενο ανοιχτό για το μέλλον.

Το αυθόρμητο ξεμάτιασμα της κυρίας Κικής

Μη θέλοντας να αφήσει την ατμόσφαιρα βαριά μετά την άρνηση της τηλεφωνικής κλήσης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποφάσισε να κάνει μια κίνηση που έμεινε στην ιστορία της εκπομπής.

Κάλεσε στο τηλέφωνο τη μητέρα του, την κυρία Κική, ζητώντας της να ξεματιάσει τον ίδιο αλλά και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Η μητέρα του παρουσιαστ ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα του γιου της, προσφέροντας μια από τις πιο αστείες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: