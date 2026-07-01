Η εξομολόγηση της Ελένης Φουρέιρα για τον ρατσισμό που βίωσε: “Μεγάλωσα με φόβο για την καταγωγή μου, έκλαιγα πολύ”

Στην πολυθρόνα του «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, κάθισε το βράδυ της Τρίτης 30/6 η Ελένη Φουρέιρα.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια μίλησε για… όλα. Για την προσωπική της ζωή και τον Αλμπέρο Μποτία, για τον γιο τους Ερμή, αλλά και για τα πρώτα της χρόνια στον χώρο της μουσικής.

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«Νιώθω πιο ωραία από ποτέ στον εαυτό μου. Έχω πιο πολλή αυτοπεποίθηση και πλέον νιώθω καλά ακόμα και τις ατέλειές μου. Η ψυχολογία μου έχει αλλάξει από τότε που έγινα μαμά. Η μητρότητα έχει παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο. Με τη μητρότητα ολοκληρώθηκα, σταμάτησα να αγχώνομαι για χαζά πράγματα και εστιάζω στο πιο σημαντικό, στο παιδί μου», εξομολογήθηκε η Ελένη Φουρέιρα.

Για τη γνωριμία της με τον Αλμπέρτο Μποτία αποκάλυψε: «Με τον άντρα μου βρεθήκαμε όταν εγώ δούλευα στο Fantasia και αυτός έπαιζε στον Ολυμπιακό. Εκείνη την ημέρα κάτι είχανε κερδίσει με την ομάδα και ήθελαν να το γιορτάσουν στο μαγαζί. Όταν έφυγα από το μαγαζί μου έστειλε μήνυμα στο Instagram και απάντησα και έτσι γνωριστήκαμε».

«Ακόμα και τώρα, μετά από 10 χρόνια, κοιτάζω τον Αλμπέρτο και του λέω πόσο ωραίος άντρας είναι, ο θεός του τα έδωσε όλα. Νιώθω απέραντη αγάπη και θαυμασμό για τον Αλμπέρτο και τον Ερμή. Ο Αλμπέρτο είναι καταπληκτικός μπαμπάς. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να μάθει ελληνικά, τώρα με το παιδί μιλάει αλλά λίγο. Έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, κρέμασε τα παπούτσια του αλλά συνεχίζει να δουλεύει στο χώρο κάνοντας άλλες δουλειές. Είναι Τεχνικός Διευθυντής στην ομάδα της Κηφισιάς και του αρέσει πάρα πολύ. Έχει ισχυρή προσωπικότητα, είναι προσγειωμένος, ξέρει τις ικανότητές του και πότε πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε η εκρηκτική τραγουδίστρια.

Αναφερόμενη στον γιο της, η Ελένη Φουρέιρα δήλωσε: «Ο γιος μας είναι πολύ μελαχρινός, σαν εμένα. Είναι ένας κούκλος. Εγώ τον βλέπω σαν το πιο όμορφο παιδί του κόσμου. Είναι αθλητικός και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Το ενδεχόμενο να αποκτήσουμε δεύτερο παιδί είναι κάτι που δεν με αγχώνει, αν έρθει θα χαρούμε πάρα πολύ. Όλα για εμένα είναι ανοιχτά. Έχω δημιουργήσει μια ωραία οικογένεια όπως την ήθελα».

Σε ερώτηση για το πώς της έχουν φερθεί τα ΜΜΕ όλα αυτά τα χρόνια και εξήγησε: «Στην αρχή της καριέρας μου τα Μέσα μου φέρθηκαν και πολύ άσχημα και πολύ καλά. Αυτό τώρα έχει πάει στο Ίντερνετ. Δεν υπήρχε καθόλου τακτ. Δεν έβλεπαν ότι ήμουν ένα παιδί, που ίσως αναγκάστηκε να κρύψει την καταγωγή του. Την έκανε η κοινωνία να την κρύψει; Μεγάλωσα με τον φόβο ότι θα με κρίνουν για την καταγωγή μου. Έλεγα ότι αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν θα μου δοθούν ίδιες ευκαιρίες. Αυτή την εποχή δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι, έκλαιγα πάρα πολύ. Ο Γιώργος Αρσενάκος μου έλεγε πως δεν ενδιαφέρει ούτε τον ίδιο ούτε τον κόσμο η καταγωγή μου. Μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω».