Ο Akylas μίλησε για τον πατέρα του – Πώς είναι οι σχέσεις τους (βίντεο)

Στην εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε καλεσμένος ο Akylas, ο οποίος άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για όλα.

Ο καλλιτέχνης που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision 2026 μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον πατέρα του, ξεκαθαρίζοντας πως οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

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«Κρίμα, γιατί όλοι νομίζουν εν τω μεταξύ ότι έχω κάποιο θέμα με τον μπαμπά μου, επειδή δεν τον αναφέρω κι αυτόν στο κομμάτι (σ.σ στο Ferto). Τον λατρεύω τον μπαμπά μου. Μου έχει σταθεί πάρα πολύ σε όλη αυτή την περίοδο. Έχει περάσει κι αυτός πολύ δύσκολα, έχει μια καλλιτεχνική φύση. Όταν ήταν πολύ νέος, είχε θέματα με την καρδιά του, εμφράγματα και από μικρός σταμάτησε να δουλεύει και δεν μπορούσε να συνεισφέρει», είπε ο Akylas για τον πατέρα του και πρόσθεσε:

«Ήταν αρκετά δύσκολα, αλλά ναι, εννοείται τον λατρεύω. Ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι χωρισμένοι με τη μαμά μου. Μεγάλωσα στις Σέρρες με τις αδερφές μου. Όλα καλά με τον μπαμπά, δηλαδή, μια χαρά! Μου είπε “προσπάθησε να το απολαύσεις” και όταν βγήκα και ζήτησα συγγνώμη, με πήρε και μου είπε “Τι συγγνώμη; Πας καλά; Μας έκανες περήφανους! Ήσουν φοβερός, αγόρι μου!”».

Σε άλλο σημείο περιέγραψε πώς ένιωσε η ελληνική αποστολή με τη βαθμολογία των κριτικών επιτροπών: «Εγώ δούλεψα πάρα πολύ γι’ αυτό που παρουσιάσαμε και όλη η ομάδα. Και πραγματικά το χάρηκα τόσο πολύ, που όταν κατέβηκα από τη σκηνή, έκλαψα. Είναι πολύ μεγάλη η πίεση, που ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αν δεν είσαι μέσα στο παιχνίδι, είναι πραγματικά μία πολύ δύσκολη πίστα, με πολύ στρες. Και κάπως ένιωθα ότι κουβαλάω τον ελληνικό λαό που με πίστεψε πάνω μου».

«Όταν έγινε η ψηφοφορία, ήταν ένα τόσο έντονο συναισθηματικό rollercoaster για μένα. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι που το μοιραστήκαμε όλοι. Μετά γύρισα σπίτι και είδα στο TikTok βίντεο με παρέες που παρακολουθούσαν τα αποτελέσματα και ήταν πραγματικά απίστευτο σημείωσε και αποκάλυψε:

«Θυμάμαι ότι καθόμασταν στο green room και ξεκινούσαν οι βαθμολογίες των επιτροπών. Λέγαμε “εντάξει, το κάνουν επίτηδες για το suspense”. Και ήμασταν παγωμένοι. Λέω “παιδιά, τι γίνεται;”».