Γιώργος Πατούλης: «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον αιφνίδιο θάνατο του θείου της Νάνσυς»

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού βιώνουν δύσκολες στιγμές μετά την απώλεια του Βασίλη Παπαευσταθίου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης (21/10), όταν εντοπίστηκε νεκρός στο ιατρείο του. Ο γνωστός γυναικολόγος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη σύζυγο του Γιώργου Πατούλη, καθώς ήταν ο θείος της και ήταν δίπλα της μεταξύ άλλων και κατά την διάρκεια της πρώτης εγκυμοσύνης της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της είδησης, ο Γιώργος Πατούλης δεν έκρυψε τη θλίψη του για τον θάνατο ενός ανθρώπου που είχε ξεχωριστή θέση στην οικογένειά τους. Χαρακτηριστικά είπε: “Είμαστε πράγματι συγκλονισμένοι και για τον αιφνίδιο θάνατο ενός ανθρώπου που όχι μόνο ήταν ακέραιος στην επιστήμη του, αλλά κυρίως ήταν ακέραιος ως άνθρωπος, βοηθώντας πολλές οικογένειες και πολλές γυναίκες να αποκτήσουν το παιδί τους, αλλά και να είναι κοντά τους στον πόνο, όπου χρειάστηκε”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ στη συνέχεια ο Γιώργος Πατούλης πρόσθεσε: “Για την Νάνσυ ήταν σημαντικός άνθρωπος. Ήταν δίπλα της όταν γέννησε, δεν θα μπορούσε να μην ήταν σε αυτή τη χαρούμενη στιγμή της ζωής μας. Και θα έλεγα ότι αυτό που τον διέκρινε ήταν η ανθρωπιά και η επιστημονική του γνώση”.