Γιώργος Μυλωνάκης: “Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου” – Η συγκινητική ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου
Συνεχίζει την αποθεραπεία ο πολιτικός
Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα γενέθλια του Γιώργου Μυλωνάκη, έκανε η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου τον Απρίλιο και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ενώ τον Μάιο επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης.
Με αφορμή τα φετινά γενέθλιά του, η δημοσιογράφος θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη συγκίνησή της για τη μεγάλη μάχη που έδωσε ο σύζυγός της και την πρόοδο που έχει σημειώσει.
Στην ανάρτησή της έγραψε: «Χάρη στη δύναμή σου, την βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας, είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά και την ημέρα που αναγεννήθηκες! Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου!».
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