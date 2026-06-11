Γιώργος Μυλωνάκης: “Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου” – Η συγκινητική ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα γενέθλια του Γιώργου Μυλωνάκη, έκανε η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου τον Απρίλιο και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ενώ τον Μάιο επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης.