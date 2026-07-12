Γιώργος Μυλωνάκης στην πρώτη συνέντευξη μετά τη ρήξη ανευρύσματος: «Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου, τον ήχο της σειρήνας»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Γιώργος Μυλωνάκης, παραχωρώντας την πρώτη του συνέντευξη μετά τη δραματική περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ μίλησε στην εφημερίδα «Καθημερινή» και τη δημοσιογράφο Μαργαρίτα Πουρναρά, περιγράφοντας τις συγκλονιστικές στιγμές της κατάρρευσής του μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, το διάστημα που νοσηλεύτηκε σε κώμα, αλλά και τη νέα φιλοσοφία ζωής με την οποία προσεγγίζει πλέον την καθημερινότητά του.

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Το χρονικό της κατάρρευσής του στο Μαξίμου

Ανατρέχοντας στα πρώτα δραματικά λεπτά της ξαφνικής αδιαθεσίας του, ο κ. Μυλωνάκης περιέγραψε με ζωντάνια τις εικόνες που έχουν χαραχτεί στη μνήμη του πριν χάσει τις αισθήσεις του, αλλά και τη μετέπειτα μεταφορά του στο νοσοκομείο.

«Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου. Την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων. Τα κεφάλια πάνω από το δικό μου κεφάλι. Την αγωνία τους.

Να με βάζουν στο ασθενοφόρο, τον ήχο της σειρήνας. Ύστερα αρχίζω πια να έχω αναμνήσεις από τη στιγμή που σταδιακά ανέκτησα τις αισθήσεις μου μετά το κώμα»

Η επόμενη ημέρα και η επαναξιολόγηση της ζωής

Η επιστροφή του από μια τόσο κρίσιμη κατάσταση λειτούργησε ως καταλύτης για τον τρόπο που βλέπει πλέον τις προτεραιότητές του.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, πλέον βρίσκεται σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού της σχέσης με τον εαυτό του και τις αντοχές του, θεωρώντας το γεγονός ως ένα θεϊκό σημάδι.

«Τώρα είμαι στη φάση της επαναδιαπραγμάτευσης και επαναιεράρχησης με τον εαυτό μου για τα όρια που πρέπει να βάλω. Ο Θεός μού έκανε δώρο και μου έστειλε μια προειδοποίηση».

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Η στροφή προς την πνευματικότητα

Κλείνοντας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ δεν δίστασε να αναφερθεί και στην εσωτερική αλλαγή που βίωσε όσον αφορά τη θρησκευτική του πίστη, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία αυτή αναδιαμόρφωσε τις πεποιθήσεις του για την ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης στον κόσμο.

«Πίστευα, αλλά θρήσκος δεν ήμουν. Τώρα είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που έρχεται να ρυθμίσει και να αξιολογήσει καταστάσεις και συμπεριφορές. Και πιστεύω στο σωστό και στο λάθος».