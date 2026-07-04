Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Η πρώτη του κουβέντα όταν μίλησε ήταν “σε αγαπώ πολύ πολύ παιδί μου”

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου σε δήλωσή της για τον Γιώργο Μυλωνάκη, μετά την περιπέτεια υγείας του.

Η δημοσιογράφος μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής του ALPHA “Καλύτερα δε Γίνεται” είπε για την περίοδο που ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργώ δεν μπορούσε να μιλήσει.

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Η Τίνα Μεσσαροπούλου δήλωσε, πως τον ρωτούσε συνεχώς αν την αγαπάει, προσπαθώντας με τον τρόπο της να τον παρακινήσει να πει ξανά τις πρώτες του λέξεις. Όσο για τη στιγμή που της απάντησε, η ίδια είπε εμφανώς συγκινημένη: «Τον ρώταγα συνέχεια “μ’ αγαπάς” και η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν “σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου“. Τώρα που το λέω συγκινούμαι, αλλά τον κούρασα τόσο πολύ να του το λέω, που έλεγα “κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα νευριάσει και θα μιλήσει”. Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε όταν μίλησε, όχι όταν συνήλθε. Το λέω και δακρύζω».

Για την επίσκεψή τους στον «Ευαγγελισμό» και τη φροντίδα που έλαβε εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης, η δημοσιογράφος, σχολίασε: «Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε γι’ αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπα, το είχα υποσχεθεί φεύγοντας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για εμένα».



Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου παρέμεινε για συνολικά 26 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ενώ στις 28 Μαΐου η Σταματίνα Τσιμτσιλή γνωστοποίησε μέσα από την εκπομπή Happy Day, ότι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε στο σπίτι του.

Υπενθυμίζεται ότι, την Τρίτη, 30 Ιουνίου ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε ξανά στον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια τη νοσηλείας του. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσοι τον στήριξαν, επισημαίνοντας ότι «κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί». Παράλληλα, χαρακτήρισε την υγεία ως το πολυτιμότερο αγαθό, καταλήγοντας ότι σήμερα αισθάνεται μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη.