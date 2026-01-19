Γιώργος Μαζωνάκης: Το κατώφλι του εισαγγελέα θα περάσει ξανά ο Stef για να δώσει διευκρινίσεις

Σε μια κρίσιμη καμπή εισέρχεται η δικαστική έρευνα για την υπόθεση που εμπλέκει τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς ο Στέφανος Παπαδόπουλος καλείται να περάσει εκ νέου το κατώφλι του εισαγγελέα. Λίγες εβδομάδες μετά τη βαριά μήνυση που κατέθεσε κατά του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο 21χρονος Stef καλείται να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τις σοβαρές κατηγορίες που έχει εξαπολύσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε η εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, η εισαγγελική αρχή απέστειλε υπόμνημα στον νεαρό, ζητώντας του να αποσαφηνίσει συγκεκριμένα σημεία της υπόθεσης.

Η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την εξέλιξη της προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να εξεταστούν ενδελεχώς οι καταγγελίες για ασέλγεια, ανήθικες προτάσεις, καθώς και οι αναφορές για προσφορά ναρκωτικών ουσιών.

Ο Αργύρης Ηλιάδης, μιλώντας στην κάμερα του MEGA, τόνισε πως οι αρχές επιδιώκουν να ρίξουν φως σε λεπτομέρειες που θεωρούνται κλειδιά για τη στοιχειοθέτηση ή μη της υπόθεσης.

Η πλευρά του 21χρονου αναμένεται να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία ή να εξειδικεύσει τους ισχυρισμούς του, την ώρα που το περιβάλλον του καλλιτέχνη παρακολουθεί τις εξελίξεις της δικαστικής διαδικασίας.

«Η διάθεση του μηνυτή είναι να μην παρευρεθεί αυτοπροσώπως στον Εισαγγελέα αλλά να μεταφέρει όσες διευκρινήσεις έχει στον εισαγγελικό λειτουργό καταθέτοντας ένα υπόμνημα, σκοπεύει να απαντήσει στα ερωτήματα που θέλει ο Εισαγγελέας», είπε, μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος της εκπομπής.

