Πέτρος Συρίγος: Το τροχαίο που τον έκανε να δει τη ζωή αλλιώς – “Με έβαλε να σκεφτώ κάποια πράγματα”

Για το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του μίλησε ο γνωστός σεφ και συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου Πέτρος Συρίγος.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Πέτρος Συρίγος ανέφερε πως «μου συνέβη ένα τροχαίο πριν από περίπου δυο εβδομάδες στο οποίο χτύπησα με τη μηχανή. Πετάχτηκε κάποιος από ένα στοπ, δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες. Μπορώ να το κάνω δραματικό και να πω ότι ήμουν πεταμένος κάτω, αλλά δεν χρειάζεται.

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Αυτό το τροχαίο, λοιπόν, με έβαλε να σκεφτώ κάποια πράγματα αφού βγήκα από το νοσοκομείο και καθώς μένω στο σπίτι τώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Δηλαδή πως αλλάζει η καθημερινότητα. Από εκεί που έκανα χίλια πράγματα μέσα στην ημέρα, τώρα μπορώ να κάνω με το ζόρι ένα – δύο.

Όλο αυτόν τον καιρό σκέφτηκα ότι στο τέλος της ημέρας έχει σημασία να είσαι καλά και να είσαι υγιής. Με την ταχύτητα που τρέχω καθημερινά συνειδητοποιώ ότι πρέπει να κόψω γενικά ταχύτητα είτε στην καθημερινότητα μου, είτε στον δρόμο, είτε οπουδήποτε».

Δείτε την ανάρτησή που έκανε ο Πέτρος Συρίγος:

«Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ επάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου.

Είναι ότι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρωνακτική εργασία που κάνω. Ακούω ότι λένε οι γιατροί, ελπίζω να επανέλθω σύντομα. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιώ νερό. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν» είχε αποκαλύψει ο σεφ προ ημερών.