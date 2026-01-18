Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια στους θαυμαστές του που περίμεναν να μπουν στο μαγαζί που εμφανίζεται – «Για να ζεσταθείτε» (Βίντεο)
«Όσο ζω Μαζώ», φώναζαν οι θαμώνες
Με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο φρόντισε να αντιμετωπίσει το κρύο ο Γιώργος Μαζωνάκης, χαρίζοντας χαμόγελα στους θαυμαστές του που περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να εισέλθουν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίζεται να πλησιάζει τον κόσμο, να τον χαιρετά εγκάρδια, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται σερβιτόρος που κρατά δίσκο γεμάτο σφηνάκια.
«Αγάπες μου, τι κάνετε;» ακούγεται να λέει, με το κοινό να ξεσπά σε ενθουσιώδεις αντιδράσεις, φωνάζοντας συνθήματα όπως «όσο ζω Μαζώ» και «άρχοντας».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχισε λέγοντας: «Φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε παιδιά!», με τον σερβιτόρο να αρχίζει να μοιράζει τα ποτήρια στους παρευρισκόμενους, δημιουργώντας ένα ζεστό και γιορτινό κλίμα λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος.
