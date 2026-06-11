Συναγερμός στους Παξούς: Φωτιά σε τουριστικά σκάφη στο λιμάνι (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη, 11 Ιουνίου στους Παξούς, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δύο τουριστικά σκάφη στο λιμάνι, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί για να μην εξαπλωθούν οι φλόγες και σε περισσότερα σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera.gr, η φωτιά ξεκίνησε όταν ημερόπλοιο που εκτελεί τουριστικές κρουαζιέρες τυλίχθηκε στις φλόγες, από άγνωστη έως τώρα αιτία. Ωστόσο, οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα και σε παρακείμενο σκάφος.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά, από το τουριστικό σκάφος είχαν αποβιβαστεί οι επιβάτες, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κάνει το δρομολόγιο της ημερήσιας εκδρομής Πάργα-Παξοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Ηγουμενίτσα, καθώς είναι δύσκολο η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο και υπάρχει φόβος να επεκταθούν οι φλόγες και άλλα σκάφη.

Συγκεκριμένα: επιχειρούν 1 ΠΛΣ, 3 οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, ενώ μεταβαίνουν 2 πλοιάρια της Πυροσβεστική και 1 Ρ/Κ. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.