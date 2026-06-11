Σφοδρή σύγκρουση Μπακογιάννη – Δούκα για το δάνειο των 75 εκατ. ευρώ του δήμου Αθηναίων

Βγήκαν τα “μαχαίρια” στον Δήμο Αθηναίων, στον απόηχο της απόφασης για τη σύναψη δανείου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με σκοπό την αναβάθμιση των σχολείων.

Κώστας Μπακογιάννης και Χάρης Δούκας συγκρούστηκαν μέσω δηλώσεων, καθώς διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις για τη σκοπιμότητα του δανεισμού και για τη διοικητική και οικονομική κατάσταση του δήμου Αθηναίων.

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Ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» Κώστας Μπακογιάννης, κάνει λόγο για μια αιφνίδια απόφαση της διοίκησης Δούκα που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα, υποστηρίζοντας ότι ζητείται ουσιαστικά μια λευκή επιταγή 75 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς τεκμηρίωση. Όπως τονίζει, το θηριώδες αυτό δάνειο υπερβαίνει το συνολικό σημερινό ανεξόφλητο χρέος του Δήμου Αθηναίων, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 65 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα ο συνολικός δανεισμός της πόλης να υπερδιπλασιάζεται με μία μόνο απόφαση και οι Αθηναίοι να επωμίζονται μια νέα οικονομική υποχρέωση μέχρι το 2046.

Παράλληλα, ο κ. Μπακογιάννης υπενθυμίζει ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή επένδυσε, χωρίς δανεισμό, περισσότερα από 57 εκατομμύρια ευρώ στις σχολικές υποδομές, παραδίδοντας ώριμα έργα, ενεργές εργολαβίες και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων που παραμένουν αναξιοποίητα στα ταμεία του δήμου.

Κατηγορεί επίσης τη σημερινή διοίκηση για αδυναμία διοίκησης και σημειώνει ότι η συζήτηση διεξάγεται ενώ οι βασικοί οικονομικοί δείκτες του Δήμου επιδεινώνονται ανησυχητικά, με τα έσοδα και τα ταμειακά διαθέσιμα να μειώνονται, τις επενδύσεις να υποχωρούν και τις λειτουργικές δαπάνες να αυξάνονται.

Τέλος, προειδοποιεί ότι ο κ. Δούκας δημιουργεί προϋποθέσεις μελλοντικής δημοσιονομικής κρίσης που βάζει την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων, αφήνοντας στους δημότες μόνο τρεις επιλογές για να καλύψουν το κόστος: αυξήσεις δημοτικών τελών, λιγότερες υπηρεσίες ή νέο δανεισμό.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας χαρακτηρίζει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ιστορική, επισημαίνοντας ότι διασφαλίστηκαν 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για να φτιαχτούν τα σχολεία της πόλης, τα οποία, όπως αναφέρει, η σημερινή δημοτική αρχή παρέλαβε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη.

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Ο κ. Δούκας τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο η διοίκησή του στηρίζει στην πράξη το δημόσιο σχολείο με επενδύσεις «που μετράνε», αναλαμβάνοντας ο Δήμος την ευθύνη που η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει εδώ και χρόνια.

Σχετικά με την ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, διευκρινίζει για την ιστορία ότι την πρόταση στήριξαν η παράταξή του «Αθήνα Τώρα» και η «Ανοιχτή Πόλη», το ΚΚΕ τήρησε αποχή, ενώ καταψήφισαν ο κ. Μπακογιάννης και όλοι οι ακροδεξιοί δημοτικοί σύμβουλοι.

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Κλείνοντας, ο κ. Δούκας δηλώνει ότι η δημοτική αρχή συνεχίζει με πάθος και όραμα, συμπληρώνοντας ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις οφείλουν να απολογηθούν στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας για τη στάση που κράτησαν.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Μπακογιάννη:

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«Έντονες αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η αιφνίδια απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στη σύναψη δανείου ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με πρόσχημα την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Αθήνας.

Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, υποστήριξε ότι η διοίκηση Δούκα ζητά ουσιαστικά μια λευκή επιταγή 75 εκατομμυρίων ευρώ , χωρίς τεκμηρίωση και κυρίως χωρίς να έχει εξηγήσει γιατί δεν αξιοποίησε πρώτα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ήδη διαθέτει.

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Το θηριώδες δάνειο είναι μεγαλύτερο από το σύνολο του σημερινού ανεξόφλητου χρέους του Δήμου Αθηναίων, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Με μία μόνο απόφαση, ο συνολικός δανεισμός της πόλης υπερδιπλασιάζεται και δημιουργείται μια νέα οικονομική υποχρέωση την οποία επωμίζονται οι Αθηναίοι μέχρι το 2046.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή επένδυσε, χωρίς δανεισμό, περισσότερα από 57 εκατομμύρια ευρώ στις σχολικές υποδομές της Αθήνας, παραδίδοντας ώριμα έργα, ενεργές εργολαβίες και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μεταξύ των οποίων τα περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων που διατηρεί αναξιοποίητα μέσα στα ταμεία του ο δήμος.

“Αντί να εξηγήσει γιατί οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι παραμένουν αναξιοποίητοι, ζητά από την Αθήνα να αναλάβει νέο δανεισμό μεγαλύτερο από το σημερινό της χρέος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπακογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι “η σημερινή διοίκηση χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την αναβάθμιση των σχολείων για να δικαιολογήσει έναν υπερδανεισμό που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Όταν διαθέτεις ήδη ευρωπαϊκούς πόρους, όταν έχεις στη διάθεσή σου εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και όταν δεν έχεις εξηγήσει γιατί δεν τα αξιοποίησες, τότε το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων. Το πρόβλημα είναι η αδυναμία διοίκησης. Και όταν η αδυναμία διοίκησης μετατρέπεται σε νέο χρέος για την πόλη, τότε δεν μιλάμε για ένα δάνειο ανάπτυξης. Μιλάμε για ένα δάνειο πολιτικής επιβίωσης’’.

Η συζήτηση για νέο δανεισμό διεξάγεται ενώ οι βασικοί οικονομικοί δείκτες του Δήμου επιδεινώνονται ανησυχητικά. Τα έσοδα περιορίζονται, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώνονται, οι επενδύσεις υποχωρούν, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες διαρκώς αυξάνονται.

Το ερώτημα είναι σαφές και πιεστικό: τα 75 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται πραγματικά για τα σχολεία ή αντλούνται για να καλύψουν την ανικανότητα, την διοικητική ανεπάρκεια και τις αστείρευτες πολιτικές φιλοδοξίες του κ. Δούκα; Και γιατί να πληρώσουν τον λογαριασμό οι δημότες της Αθήνας;

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κώστας Μπακογιάννης προειδοποίησε:

“Ο κ. Δούκας δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας μελλοντικής δημοσιονομικής κρίσης και βάζει την Αθήνα σε μια τροχιά μνημονίων. Οι Αθηναίοι θα κληθούν να καλύψουν το κόστος, είτε με αυξήσεις δημοτικών τελών, είτε με λιγότερες υπηρεσίες, είτε με νέο δανεισμό. Δεν υπάρχει τέταρτη επιλογή. Η Αθήνα χρειάζεται σχέδιο. Όχι λευκές επιταγές. Όχι δανεισμό στα τυφλά”».

Ολόκληρη η απάντηση του Χάρη Δούκα:

«Ιστορική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Διασφαλίσαμε 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια, για να φτιάξουμε τα σχολεία μας που παραλάβαμε σε χείριστη κατάσταση από τη διοίκηση Μπακογιάννη.

Στηρίζουμε στην πράξη το δημόσιο σχολείο, με επενδύσεις που μετράνε. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη που δεν αναλαμβάνει η κυβέρνηση χρόνια τώρα.

Για την ιστορία: την πρότασή μας στήριξαν η παράταξή μας «Αθήνα Τώρα» και η «Ανοιχτή Πόλη». Αποχή τήρησε το ΚΚΕ. Καταψήφισαν ο Μπακογιάννης, προφανώς, και όλοι οι ακροδεξιοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Συνεχίζουμε με πάθος και όραμα.

Οι υπόλοιπες παρατάξεις ας απολογηθούν στους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές των σχολείων της Αθήνας για τη στάση τους».