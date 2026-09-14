Θάνατος Μαζωνάκη: Ανοικτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών – Ποια ποινή εξετάζεται

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών, σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον Ανακριτή να περιμένει ψηφιακά πειστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν τα νέα δεδομένα και είναι πιθανό να αποδοθεί η βαρύτερη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο από αυτήν που απαγγέλθηκε αρχικά για θανατηφόρα έκθεση, σχετικά με γεγονότα που συνδέονται με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου κατέρρευσε την περασμένη Τετάρτη ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

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Κομβικό ρόλο στην αναβάθμιση της κατηγορίας εκτιμάται ότι θα παίξει νέο υλικό από εξέταση ψηφιακών πειστηρίων που αναμένει εντός της ημέρας από την ΕΛΑΣ ο ανακριτής της υπόθεσης.

Εφόσον υπάρξει νέος ποινικός χαρακτηρισμός της πράξης, δεν αποκλείεται το ζεύγος των κατηγορούμενων να ζητήσει νέα προθεσμία για την απολογητική διαδικασία, ώστε να λάβει γνώση του νέου κατηγορητηρίου.

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη ποινή για τη θανατηφόρα έκθεση φθάνει τα 10 έτη κάθειρξης ενώ για τη βαρύτερη που αφορά την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο η προβλεπόμενη ποινή μπορεί να είναι και ισόβια.

Για το πρώτο αδίκημα δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση, παρά μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κάτι που προβλέπεται για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.