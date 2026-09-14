Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη και συγκινεί: “Φίλε μου αγαπημένε θα μας λείψεις” (βίντεο)

Με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο θέλησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης να αποχαιρετήσει τον φίλο του, Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα βίντεο, στο οποίο ερμηνεύει ο ίδιος το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Ανήκω σε εμένα».

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Η ερμηνεία του είναι γεμάτη συναίσθημα, ενώ στο τέλος του βίντεο ο Μιχάλης Χατζηγιάννης απευθύνεται στον αγαπημένο του φίλο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Φίλε μου αγαπημένε, θα μας λείψεις…»

Μία φράση που αποτυπώνει τη βαθιά συγκίνηση και την απώλεια, με τον γνωστό τραγουδιστή μέσω της μουσικής να προσπαθεί να εκφράσει όσα δύσκολα μπορούν να ειπωθούν με λόγια.