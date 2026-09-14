Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου – Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν την εβδομάδα με άνοδο σήμερα, με το βαρέλι να αλλάζει χέρια έναντι 100 και πλέον δολαρίων, με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού-κλειδιού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ.

Λίγο μετά τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), αφού άρχισαν οι συναλλαγές στις αγορές στην Ασία, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Νοέμβριο, κατέγραφε άνοδο 2,80% στα 107,54 δολάρια. Είχε περάσει την περασμένη εβδομάδα το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο — ανέβηκε 9% κατά τη διάρκειά της.

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Η αντίστοιχη αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Οκτώβριο σημείωνε παράλληλα άνοδο 2,29%, στα 102,34 δολάρια.

Το Ομάν ανακοίνωσε χθες την αναβολή συνόδου σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών στο σουλτανάτο στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν το Ιράν και κράτη του Κόλπου για το μέλλον του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας που έχει κλείσει η Τεχεράνη και αποτελεί πλέον μεγάλο διακύβευμα της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα χθες, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματός του, ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές.

Την Παρασκευή, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν πως κλείνουν προσωρινά τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, μέσω του οποίου παράκαμπταν το στενό του Ορμούζ, έπειτα από πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης προερχόμενων από το Ιράκ.