«Ανοιχτά Ζυθοποιεία» σε όλη την Ελλάδα: Η ετήσια συνάντηση των φίλων της μπύρας!

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών και τα Μέλη της προσκαλούν τους λάτρεις της μπύρας και κάθε επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει τον πλούσιο κόσμο της, το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, σε μια γιορτή αφιερωμένη στη γεύση, τη ζυθοποιητική παράδοση και το πάθος που ενώνει παραγωγούς και κοινό.

Τι είναι τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία»

Τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» προσκαλούν το κοινό να επισκεφθεί ορισμένες από τις σημαντικότερες ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες της χώρας. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία:

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να γνωρίσουν τον ζύθο, τα χαρακτηριστικά και την ιστορία του,

να ξεναγηθούν στους χώρους παραγωγής & εμφιάλωσης των ζυθοποιείων

να μάθουν για τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και τις πρώτες ύλες της ζυθοποίησης,

να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους πίσω από την παραγωγή,

και, κυρίως, να δοκιμάσουν διαφορετικά είδη μπύρας και να ανακαλύψουν τα στοιχεία που τις κάνουν να ξεχωρίζουν.

Η δράση «Ανοιχτά Ζυθοποιεία», που πραγματοποιείται φέτος για 7η χρονιά, είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών και πραγματοποιείται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Ζυθοποιεία-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών που συμμετέχουν το 2026:

Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη

Ζυθοποιία Πηνειού ΑΕ στη Λάρισα

Ικαριακή Ζυθοποιία στην Ικαρία

Κρητικές Ζυθοποιίες -Ζηδιανάκης στο Ηράκλειο Κρήτης

Κρητική Ζυθοποιία στα Χανιά Κρήτης

Μικροζυθοποιία Καβάλας στην Καβάλα

Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο

Μικροζυθοποιία Local streets beer στον Βόλο

Μικροζυθοποιία Μυκόνου στη Μύκονο

Μικροζυθοποιία Septem στο Ωρολόγιο Αυλωναρίου Εύβοιας

Ολυμπιακή Ζυθοποιία στη Ριτσώνα Εύβοιας

Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη

Siris Craft Brewery στις Σέρρες

Χρήσιμες πληροφορίες

Η είσοδος στα ζυθοποιεία και η συμμετοχή στις ξεναγήσεις και στις γευστικές δοκιμές είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες απαιτείται προεγγραφή ή/και τηρείται σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμένων θέσεων. Συνιστάται η απευθείας επικοινωνία με το ζυθοποιείο που επιθυμεί να επισκεφθεί ο ενδιαφερόμενος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ζυθοποιείων που συμμετέχουν είναι διαθέσιμο ΕΔΩ .

Υπεύθυνη κατανάλωση

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Η κατανάλωση μπύρας αφορά αποκλειστικά άτομα άνω των 18 ετών. Καταναλώνουμε πάντα υπεύθυνα.

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ενθαρρύνει και στηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την κουλτούρα της μπύρας, προωθώντας παράλληλα την υπεύθυνη κατανάλωσή της.