Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για τον βαρύ οπλισμό με προορισμό τουρκική εγκληματική οργάνωση

Κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ασκήθηκε σε βάρος των δύο ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς κατείχαν βαρύ οπλισμό που φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.

Πρόκειται για 36χρονο Τούρκο και 30χρονο Έλληνα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δεύτερος Τούρκος, ηλικίας 49 ετών, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρα μας, ενώ καταζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των Αρχών της πατρίδας του για να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης, συνδεόμενη με υπόθεση απάτης.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών και μετά την απαγγελία κατηγοριών παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Η σύλληψή τους έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν αστυνομικοί του ελληνικού FBI τούς εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου, μεταξύ άλλων, υπήρχαν πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια. Ο 30χρονος, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, επιχείρησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Από τις έρευνες σε αποθηκευτικό χώρο, σπίτια και οχήματα, καθώς και από την κατοχή των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν, ένα μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, δύο γεμιστήρες, διόπτρα, κοντάκι τυφεκίου και 33 φυσίγγια, ενώ βρέθηκαν επίσης κινητά τηλέφωνα, δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, πινακίδες κυκλοφορίας, πομποδέκτες και διαβατήριο ελληνικών αρχών.