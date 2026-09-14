Γιώργος Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου στη Νίκαια για το τελευταίο “αντίο” (φωτογραφίες)

Πλήθος κόσμου σπεύδει στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να αποχαιρετίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με την κηδεία να έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 το μεσημέρι, ενώ στη συνέχει η ταφή θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Κυριακής, χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στην εκκλησία για την λαϊκή ολονυχτία, με την σορό να φτάνει στην εκκλησία μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

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Από νωρίς το πρωί, άνθρωποι κάθε ηλικίας, εντός και εκτός Αθηνών, προσέρχονται σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή νιώθοντας ότι αποχαιρετούν «έναν δικό μας άνθρωπο», όπως πάρα πολλοί προσερχόμενοι ανέφεραν στις κάμερες και τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται εκεί καλύπτοντας το γεγονός. Η κοσμοσυρροή είχε ξεκινήσει από νωρίς χθες το απόγευμα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, οπότε η σορός του εκλιπόντος είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην αγαπημένη εκκλησία του Γιώργου Μαζωνάκη, μία ενορία με την οποία είχε ιδιαίτερο δεσμό. Εδώ βαφτίστηκε, και εδώ επιστρέφει: «Στην παλιά του γειτονιά».

«Ήταν ένα παιδί της γειτονιάς. Εγώ που μεγάλωσα σε αυτά τα μέρη τον είδα αρκετές φορές να έρχεται εδώ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, κάτοικος του Κορυδαλλού, ένας από τους αμέτρητους θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη που βρέθηκαν με λουλούδια στα χέρια στην εκκλησία της Νίκαιας. Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, υποδεχόταν, μεταξύ άλλων, όσους έφταναν στην εκκλησία για τον αποχαιρετισμό. Συντετριμμένος έφτασε λίγο πριν τις 12:00 και ο πατέρας του εκλιπόντος, Μανώλης.

Από νωρίς είχε φτάσει στην εκκλησία η τραγουδίστρια Πάολα, με την οποία ο Γ. Μαζωνάκης αποτελούσε «δίδυμο» στην αθηναϊκή νύχτα, ενώ νωρίς το «παρών» έδωσε και ο τραγουδιστής Στάθης Αγγελόπουλος. Έως και με ζεϊμπέκικο τον αποχαιρέτησε ο κόσμος σε δρόμους γύρω από την εκκλησία.

Το προσκύνημα στη σορό προγραμματίστηκε να ολοκληρωθεί στις 12:00, προκειμένου να προετοιμαστεί ο ναός για την εξόδιο ακολουθία.

Την Κυριακή το απόγευμα, πολύ πριν από την άφιξη της σορού, πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά, υπό τους ήχους τραγουδιών του, για να δώσει το στερνό κατευόδιo. Κατά τη διάρκεια της αγρύπνιας έφτασαν, μεταξύ άλλων, οι καλλιτέχνες Λάκης Λαζόπουλος, Άντζελα Δημητρίου, Θέμης Αδαμαντίδης, Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Βουρλιώτης και πολλοί άλλοι.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων όπου θα τελεστεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

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ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. ανακοινώνεται ότι σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω της επικείμενης τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Γεωργίου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας και εν συνεχεία της ταφής στο Γ΄ Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων αλλά και της αναμενόμενης προσέλευσης μεγάλου αριθμού ατόμων, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Ειδικότερα, ήδη από τις βραδινές ώρες της 13-9-2026 και μέχρι πέρατος αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας.

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Επιπλέον, από τις 10:00’ σήμερα και μέχρι πέρατος πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, να επιλέξουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται πλήρως με τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων που βρίσκονται στα σημεία.

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«Παιδί μου…» – Η συγκλονιστική στιγμή της μητέρας του

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία.

Η μητέρα του, αντικρίζοντας το φέρετρο του παιδιού της, δεν κατάφερε να κρύψει τον πόνο της. Κοιτάζοντας προς τον ουρανό, φώναξε με σπαραγμό: «Παιδί μου…».

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Ήταν η τελευταία φορά που αντίκριζε το παιδί της σε αυτόν τον κόσμο, σε μία στιγμή που συγκλόνισε όσους βρίσκονταν εκεί.

Την ίδια ώρα, κατά την άφιξη της σορού, έκανε την εμφάνισή του και ένα ουράνιο τόξο στον ουρανό. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους το σχολίασαν και δεν το θεώρησαν τυχαίο, βλέποντάς το ως ένα ιδιαίτερο σημάδι στη δύσκολη αυτή στιγμή.

Στον Ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί

Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρείου, από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στον χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι, καλούνται να περιγράψουν ενώπιον του Ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί που θα βρεθούν σήμερα μετά το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τις απολογίες τους.

Το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αφορά την ιατρική αντιμετώπιση που είχε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κατά τον τύπο του κακουργήματος που ερευνάται, ο Γιώργος Μαζωνάκης αφέθηκε αβοήθητος και εκτέθηκε σε θανάσιμο κίνδυνο ζωής, ενώ βρισκόταν υπό την προστασία των κατηγορουμένων.

Οι απολογίες των δύο δίνονται, ενώ ήδη η πλευρά της οικογένειας του καλλιτέχνη έχει ζητήσει αυστηρότερο ποινικό προσδιορισμό της πράξης, καθώς θεωρεί ότι η συνολική συμπεριφορά του ζευγαριού συνιστά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων μέχρι ο τραγουδιστής να βρεθεί με “ασυστολία καρδιάς” από το ΕΚΑΒ, είναι κατά τους ειδικούς, τεράστιας σημασίας προκειμένου οι δικαστικές αρχές να αποφανθούν για τις ακριβείς συνθήκες του αδόκητου θανάτου και να αποτυπώσουν τις ποινικές ευθύνες. Σε αυτή την κατεύθυνση, φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα των ειδικών, ιστολογικών κ.α , εργαστηριακών εξετάσεων που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.

Σοβαρές αντιφάσεις

Κατά την σημερινή απολογητική διαδικασία οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για κάθε στοιχείο, για δεδομένα που έχουν στην διάθεση τους οι αρχές, αλλά και για ισχυρισμούς τους, κάποιοι εκ των οποίων φαίνεται να χρήζουν σαφών διευκρινίσεων.

Οι απολογίες των δύο δίνονται, ενώ ήδη η πλευρά της οικογένειας του καλλιτέχνη έχει ζητήσει αυστηρότερο ποινικό προσδιορισμό της πράξης, καθώς θεωρεί ότι η συνολική συμπεριφορά του ζευγαριού συνιστά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων μέχρι ο τραγουδιστής να βρεθεί με “ασυστολία καρδιάς” από το ΕΚΑΒ, είναι κατά τους ειδικούς, τεράστιας σημασίας προκειμένου οι δικαστικές αρχές να αποφανθούν για τις ακριβείς συνθήκες του αδόκητου θανάτου και να αποτυπώσουν τις ποινικές ευθύνες. Σε αυτή την κατεύθυνση, φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα των ειδικών, ιστολογικών κ.α , εργαστηριακών εξετάσεων που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.

Σοβαρές αντιφάσεις

Κατά την σημερινή απολογητική διαδικασία οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για κάθε στοιχείο, για δεδομένα που έχουν στην διάθεση τους οι αρχές, αλλά και για ισχυρισμούς τους, κάποιοι εκ των οποίων φαίνεται να χρήζουν σαφών διευκρινίσεων.

Κορυφαίο θέμα είναι αν εξ αρχής ο τραγουδιστής έγινε θύμα μη νόμιμης, άδικης, συμπεριφοράς με την υποβολή του σε ιατρική πράξη χωρίς λεπτομερή έλεγχο, αίματος, βιοχημικό κ.α , εφόσον ισχύει ότι δεν είχε καλή εικόνα. “..Διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος.. Είχε έναν παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση” υποστήριξε η κατηγορούμενη στους αστυνομικούς για την κατάσταση του τραγουδιστή το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου. Εκείνο το απόγευμα ο Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο στο Κολωνάκι και έκλεισε το ραντεβού της επόμενης μέρας.

Η γιατρός, δήλωσε ειδικότητα γυναικολόγου και περίγραψε πως την επίμαχη μέρα, ξεκίνησε την ιατρική πράξη στα πρώτα λεπτά της οποίας ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή.

Ο συγκατηγορούμενος της, παθολόγος, δήλωσε πως ο τραγουδιστής ήταν δικός της πελάτης, ότι ο ίδιος δεν ήταν στο ιατρείο κατά την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι ειδοποιήθηκε να μεταβεί στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε.

Στην δικογραφία που έχει στα χέρια του ο Ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις μεταξύ καταθέσεων και κρίσιμων χρόνων.

Ο χρόνος που ξεκίνησε η ιατρική διαδικασία για τον Μαζωνάκη, ο χρόνος που υπέστη ανακοπή, ο χρόνος της εσπευσμένης άφιξης του στον χώρο και οι ενέργειες που έγιναν μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, έχουν τεθεί στο στόχαστρο της ποινικής έρευνας. Για όλα αυτά, το ζευγάρι θα κληθεί να παρέχει εξηγήσεις.

Η θέση των κατηγορουμένων για την εξέλιξη των γεγονότων μέχρι την διακομιδή, θα συγκριθεί με το υλικό, που έχει στην διάθεση του ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος εκτιμάται ότι θα υποβάλει ερωτήσεις για την διαχείριση της όλης κατάστασης.

Εξηγήσεις εκτιμάται ότι θα τους ζητηθούν και για συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν στο ιατρείο και σε αντικείμενα, αφού αποχώρησε το ασθενοφόρο, χωρίς την παρουσία- συνοδεία κανενός εκ των δύο εντός του οχήματος.

Οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως θα πρέπει να αποσαφηνίσουν το καθεστώς λειτουργίας του χώρου, τον τρόπο που προμηθεύτηκαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που κατασχέθηκαν, τις ειδικότητες τους και άλλα θέματα σχετικά με την λειτουργία του ιατρείου και τις υπηρεσίες που παρείχαν σε ενδιαφερόμενους.