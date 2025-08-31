Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά στη Μύκονο – Δείτε τη selfie που ανέβασαν

Στη Μύκονο συνεχίζουν τις διακοπές τους Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά, με το ζευγάρι να δημοσιεύει μια selfie στα social media.

Συγκεκριμένα, οι δυο τους βρέθηκαν σε πάρτι στο Cavo Tagoo στη Μύκονο, όπου συνάντησαν τον γνωστό σχεδιαστή, Λάκη Γαβαλά. Εκεί, οι τρεις τους έβγαλαν μια selfie, με την Μαρία Αντωνά να αναρτά τη φωτογραφία σε story και με τον Γιώργο Λιάγκα να την αναδημοσιεύει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας ταξίδεψαν πρόσφατα και στη γειτονική Ιταλία, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες και ρομαντικές στιγμές στη Σικελία. Το ζευγάρι, που διανύει μια από τις καλύτερες φάσεις της σχέσης του, επέλεξε το γραφικό ιταλικό νησί για να χαλαρώσει και να περάσει ποιοτικό χρόνο μακριά από τη ρουτίνα.