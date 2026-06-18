Κιβωτός του Κόσμου: Ξανά στο εδώλιο ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα για τα οικονομικά της δομής
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση
Σε ένα νέο, μεγάλο δικαστικό μέτωπο καλείται να ανταπεξέλθει ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου», πατήρ Αντώνιος Παπανικολάου, καθώς αυτή τη φορά παραπέμπεται σε δίκη για κακουργηματικές πράξεις που αφορούν την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης.
Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, κεκλεισμένων των θυρών, η δίκη του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τις καταγγελίες περί ασέλγειας εις βάρος δύο πρώην φιλοξενούμενων των δομών.
Παράλληλα, ο ίδιος βαρύνεται με τελεσίδικη καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 9,5 ετών (μετατρέψιμη σε εξαγοράσιμη) για σωματικές τιμωρίες, απομονώσεις και καταναγκαστική εργασία παιδιών.
Το κατηγορητήριο
Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, ο ιδρυτής της οργάνωσης παραπέμπεται στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.
Μαζί του θα δικαστούν η σύζυγός του (πρεσβυτέρα) Σταματία Γεωργαντή, καθώς και ένας ακόμη υπάλληλος της «Κιβωτού».
Το δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε πλήρως τη σχετική εισαγγελική πρόταση, αποδίδοντας στους κατηγορούμενους —κατά περίπτωση— βαρύτατες κατηγορίες:
- Απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος (και ηθική αυτουργία ή συνέργεια σε αυτήν).
- Υπεξαίρεση ξένης περιουσίας κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, με την επιβαρυντική διάσταση ότι το αντικείμενο το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή.
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
Με το ίδιο δικαστικό βούλευμα αποφασίστηκε η διατήρηση του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο οποίος είχε επιβληθεί στον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια.
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