Κιβωτός του Κόσμου: Ξανά στο εδώλιο ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα για τα οικονομικά της δομής

Σε ένα νέο, μεγάλο δικαστικό μέτωπο καλείται να ανταπεξέλθει ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου», πατήρ Αντώνιος Παπανικολάου, καθώς αυτή τη φορά παραπέμπεται σε δίκη για κακουργηματικές πράξεις που αφορούν την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, κεκλεισμένων των θυρών, η δίκη του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τις καταγγελίες περί ασέλγειας εις βάρος δύο πρώην φιλοξενούμενων των δομών.

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Παράλληλα, ο ίδιος βαρύνεται με τελεσίδικη καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 9,5 ετών (μετατρέψιμη σε εξαγοράσιμη) για σωματικές τιμωρίες, απομονώσεις και καταναγκαστική εργασία παιδιών.

Το κατηγορητήριο

Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, ο ιδρυτής της οργάνωσης παραπέμπεται στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Μαζί του θα δικαστούν η σύζυγός του (πρεσβυτέρα) Σταματία Γεωργαντή, καθώς και ένας ακόμη υπάλληλος της «Κιβωτού».

Το δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε πλήρως τη σχετική εισαγγελική πρόταση, αποδίδοντας στους κατηγορούμενους —κατά περίπτωση— βαρύτατες κατηγορίες:

Απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος (και ηθική αυτουργία ή συνέργεια σε αυτήν).

Υπεξαίρεση ξένης περιουσίας κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, με την επιβαρυντική διάσταση ότι το αντικείμενο το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Με το ίδιο δικαστικό βούλευμα αποφασίστηκε η διατήρηση του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο οποίος είχε επιβληθεί στον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια.