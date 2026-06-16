Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε την αλήθεια – Γιατί αργεί ο γάμος της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη;

Έτοιμη να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της Αλέξανδρο Αθανασιάδη είναι η Φαίη Σκορδά, η οποία όμως δεν βιάζεται.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της «Buongiorno» στο Mega, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον επικείμενο γάμο της, με αφορμή ένα θέμα με τις πιο hot τάσεις στα νυφικά μαλλιά, που παρουσίασε γνωστός κομμωτής Στέφανος Βασιλάκης.

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«Και στα δικά μας, οι ελεύθερες…», είπε η Φαίη Σκορδά στο τέλος του θέματος κι ενώ κατευθυνόταν προς το τραπέζι.

Τότε, οι συνεργάτες της δεν δίστασαν να τη ρωτήσουν τι μαλλιά θα κάνει στον γάμο της, με την ίδια να απαντά: «Τι μαλλιά θα κάνω, με το καλό όταν έρθει; Κάτσε, πρέπει πρώτα να βρούμε το ρούχο».

«Ημερομηνία θα βρεις; Πραγματικά, σε παρακαλώ…», ρώτησε με τη σειρά του ο Άρης Καβατζίκης.

«Όλα θα μπουν σε μια σειρά. Επειδή είναι κάτι που είναι ευχάριστο και θέλω να το ευχαριστηθώ, δεν είναι ότι δεν λέω ή καθυστερώ γιατί υπάρχει κάτι. Είναι απλά επειδή θέλω να το ευχαριστηθώ, να γίνει με άνεση, να μη γίνει με πίεση. Πιεζόμαστε για όλα, να πιεστούμε και γι’ αυτό που είναι χαρά;» απάντησε η παρουσιάστρια.