Ρωσία: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την επίθεση ουκρανικών drones σε διυλιστήριο στη Μόσχα – Εκτοξεύτηκε καπάκι δεξαμενής

Εικόνες αποκάλυψης βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε κεντρικό διυλιστήριο της Μόσχας, τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.06).

Οι εκρήξεις προκάλεσαν σκηνικά χάους, με φλεγόμενο πετρέλαιο να εκτοξεύεται από τις εγκαταστάσεις και να πέφτει σαν «βροχή» σε αυτοκίνητα και γειτονικά κτίρια.

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Η επιχείρηση, που φαίνεται να αιφνιδίασε τη ρωσική πρωτεύουσα, ανέδειξε την ολοένα και πιο αναβαθμισμένη ικανότητα του Κιέβου να πλήττει στρατηγικούς στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Apocalyptic scenes: Moscow oil refinery struck in Ukraine’s biggest air raid on city since start of war pic.twitter.com/aMceBuKqBK— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 18, 2026

Ο απολογισμός και η κλίμακα της επίθεσης

Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, η επιχείρηση περιελάμβανε εκατοντάδες drones.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι η αεράμυνα κατέρριψε τουλάχιστον 194 ουκρανικά drones, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για ευρύτερη αναχαίτιση 555 μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα πλήγματα συγκεντρώθηκαν στο διυλιστήριο της περιοχής Καπότνια, στα νοτιοανατολικά προάστια, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου στη μητροπολιτική περιοχή της Μόσχας.

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Είχε στοχοποιηθεί ξανά την περασμένη Τρίτη, καθώς και πριν από περίπου έναν μήνα. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν πως τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

Πέρα από τις ενεργειακές υποδομές, αναφέρθηκαν φθορές σε πολυκατοικίες και σε δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής.

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Σε οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφονται πυκνοί καπνοί και τεράστιες φλόγες, ενώ σε ένα σοκαριστικό βίντεο φαίνεται το βαρύ καπάκι μιας δεξαμενής καυσίμων να εκτινάσσεται εκατοντάδες μέτρα στον αέρα μετά από ισχυρή έκρηξη.

⚡️Residents of the moscow region are reporting an “oil rain.”



According to residents of Zheleznodorozhny, dark traces resembling soot or petroleum products were left on cars, windowsills, and other surfaces after the rainfall.



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Παράλυση στις μεταφορές και ελλείψεις καυσίμων

Η επίθεση προκάλεσε «έμφραγμα» στις αερομεταφορές της ρωσικής πρωτεύουσας, καθώς και τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ η αεροπορική εταιρεία Aeroflot αναγκάστηκε να ακυρώσει 170 πτήσεις.

Παράλληλα, η συστηματική στόχευση των ενεργειακών υποδομών και των γραμμών ανεφοδιασμού προς την Κριμαία έχει αρχίσει να αφήνει το αποτύπωμά της στη ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα.

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Ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων υγρών καυσίμων στη Ρωσία έχουν επιβάλει πλαφόν στις ποσότητες βενζίνης που μπορούν να προμηθευτούν οι καταναλωτές. Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Κιέβο: «Απολύτως δικαιολογημένη η απάντησή μας»

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, στο στρατηγικό αυτό χτύπημα χρησιμοποιήθηκαν drones μεγάλου βεληνεκούς, τύπου Liutyi και FP-1, υπό τον συντονισμό της Υπηρεσίας Ασφαλείας (SBU) και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (HUR).

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπερασπίστηκε την επιχείρηση, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι οι σύμμαχοι των G7 αναγνώρισαν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των πληγμάτων. Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

«Πρόκειται για μια απολύτως δικαιολογημένη απάντηση στους ρωσικούς βομβαρδισμούς που πλήττουν συστηματικά ουκρανικές πόλεις. Αν ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και επιθυμεί να τον συνεχίσει, δεν πρόκειται να μείνουμε αδρανείς. Θα απαντήσουμε ανάλογα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος απευθύνθηκε άμεσα στους Ρώσους πολίτες μέσω ανάρτησης στο X: «Τώρα που γνωρίζετε τι συμβαίνει, ρωτήστε τον Πούτιν πότε σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο».