Γιάννης Τσιμιτσέλης: Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός – Το διπλό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στους διαδικτυακούς του φίλους, ενημερώνοντας τους για το διπλό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Ο δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιαστής ταλαιπωρείται από πνευμονία σε συνδυασμό με κολικό στα νεφρά, γεγονός που τον υποχρεώνει να απέχει προσωρινά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γνωστοποίησε την κατάσταση της υγείας του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία από το νοσοκομειακό κρεβάτι.

«Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά. Σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός θα απουσιάσει από τη σημερινή εκπομπή του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, τον ρόλο του συντονιστή από το στούντιο αναλαμβάνει ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Η ανάρτηση του ηθοποιού στο Instagram:

Η ανακοίνωση για το σημερινό «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»

«Σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Φλώρινα και φέρνει στο επίκεντρο ανθρώπινες ιστορίες και προβλήματα που χρονίζουν. Εκτάκτως, σήμερα από το studio, συντονίζει ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι λίμνη της Μακεδονίας και η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη σε έκταση της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά περιστατικά πνιγμών, με τους ψαράδες και την τοπική κοινωνία να έχουν θορυβηθεί.

Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου από τη Φλώρινα πριν από δύο χρόνια είχε ένα τροχαίο ατύχημα και καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Μετά το ατύχημα, ξεκίνησε να παίζει τένις και πια είναι η πρώτη τενίστρια ΑΜΕΑ στην Ελλάδα.

Υγρασία, μούχλα και σημαντικές φθορές στους τοίχους – κατάλοιπα ενός σεισμού που χτύπησε την πόλη πριν λίγα χρόνια. Υπό αυτές τις συνθήκες ζουν οι φοιτητές της εστίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα προβλήματα μέσα στα κτίρια είναι πολλά, αλλά δεν σταματούν εκεί.

Οι φοιτητές ζητούν στήριξη από την πολιτεία σε ό,τι αφορά και στη μετακίνησή τους προς τις σχολές, αφού, όπως μας λένε, το κόστος είναι μεγάλο χωρίς πρόβλεψη για ελάφρυνση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.