Γιάννης Τσιμιτσέλης – Κατερίνα Γερονικολού: Σπάνια βραδινή εμφάνιση για το ζευγάρι σε θεατρική πρεμιέρα (pic)

Στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού πραγματοποίησαν μια σπάνια κοινή εμφάνιση, δίνοντας το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση».

Το ζευγάρι, που επιλέγει σταθερά να κρατά χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, μαγνήτισε τα βλέμματα με τις ενδυματολογικές του επιλογές, οι οποίες ισορροπούσαν ανάμεσα στην κλασική γοητεία και τη σύγχρονη αισθητική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιάννης Τσιμιτσέλης: Θα παρουσιάζει και δεύτερη εκπομπή – Έρχεται με τηλεπαιχνίδι τη νέα σεζόν

Η Κατερίνα Γερονικολού επέλεξε ένα chic λευκό tweed σύνολο, αποτελούμενο από cropped jacket και μίνι φούστα με χρυσές λεπτομέρειες.

Η επιλογή να το συνδυάσει με μαύρο ζιβάγκο, ψηλές μπότες και crossbody τσάντα δημιούργησε μια δυναμική αντίθεση, αναδεικνύοντας το layering ως την απόλυτη τάση της σεζόν.

Στο πλευρό της, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κινήθηκε σε minimal μονοπάτια, επενδύοντας σε ένα total black look με παλτό σε καθαρές γραμμές και μαύρο ζιβάγκο.

Να θυμίσουμε ότι αυτή η σπάνια εμφάνιση του ζευγαριού έρχεται λίγο καιρό μετά την περιπέτεια υγείας του Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από μια πνευμονία σε συνδυασμό με κολικό στα νεφρά.

Η εμφάνιση των δύο ηθοποιών:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Λίγα λόγια για την παράσταση

Το έργο «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση» βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν τον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό της Ηλείας. Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, αφού σκότωσε τη γυναίκα του επειδή είχε εξωσυζυγική σχέση, αθωώθηκε ομόφωνα από το Μικτό Κακουργιοδικείο Πατρών αφού κρίθηκε ότι «ενήργησε εν βρασμώ ψυχικής ορμής, εν συγχύσει».

Στη δίκη κατέθεσε υπέρ του σχεδόν όλο το χωριό. Η τοπική κοινωνία, όχι μόνο δεν τον αποδοκίμασε, αλλά τον υποδέχθηκε ως ήρωα που «αποκατέστησε την τιμή του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βασίλης Κατσικονούρης, έλκοντας και καταγωγή από την περιοχή όπου εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα, τα αξιοποιεί ως βάση στο νέο του θεατρικό έργο «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση», για να ανιχνεύσει και να αναδείξει σκοτεινούς και τρομαχτικούς μηχανισμούς της ελληνικής πατριαρχίας, όπως φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με ακόμα πιο τρομακτικά αποτελέσματα.

Το έργο αποπειράται μια βύθιση στον πυρήνα αυτού του σκοτεινού κυττάρου, πέρα από προφανείς και αυτονόητες καταδίκες.