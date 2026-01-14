Γιάννης Τσιμιτσέλης: Θα παρουσιάζει και δεύτερη εκπομπή – Έρχεται με τηλεπαιχνίδι τη νέα σεζόν

Σε νέα τηλεοπτικά μονοπάτια εισέρχεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, καθώς θα αναλάβει την παρουσίαση του πρωτότυπου τηλεπαιχνιδιού «The Quiz with Balls» για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μαρίνου Βυθούλκα και της Έλενας Πολυκάρπου, ο δημοφιλής ηθοποιός προσθέτει ένα ακόμη project στο ενεργητικό του, με τη νέα σεζόν να τον βρίσκει σε διπλό ρόλο στη μικρή οθόνη.

Αναλυτικότερα, το νέο τηλεπαιχνίδι, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, βασίζεται σε ένα ιδιαίτερο concept όπου πενταμελείς οικογένειες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Το στοιχείο που κάνει το «The Quiz with Balls» να ξεχωρίζει είναι η άμεση και διασκεδαστική «τιμωρία» των παικτών: κάθε λανθασμένη απάντηση οδηγεί τα μέλη της ομάδας κατευθείαν σε μια πισίνα, προσφέροντας άφθονες στιγμές γέλιου.

Τα γυρίσματα του project χαρακτηρίζονται ως «αστραπή», καθώς και τα 13 επεισόδια του κύκλου θα ολοκληρωθούν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Για τον σκοπό αυτό, ο παρουσιαστής και οι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στο Βέλγιο, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να εξασφαλίζει ειδική άδεια από τις υπόλοιπες επαγγελματικές του υποχρεώσεις ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας αυτής πρόκλησης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: