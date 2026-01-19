Μια απρόσμενη αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ανακοινώνοντας πως ο γάμος του με την Ελένη Κολτζή ανήκει πλέον στο παρελθόν. Παρότι το ζευγάρι είχε ενωθεί με τα δεσμά του γάμου πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, φαίνεται πως η κοινή τους πορεία σταμάτησε πολύ νωρίτερα από όσο ήταν γνωστό μέχρι σήμερα.

Η αποκάλυψη μέσω Facebook

Η είδηση δεν ήρθε μέσα από κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά μέσα από έναν διάλογο στο προφίλ του Γιάννη Παπαμιχαήλ στο Facebook.

Συγκεκριμένα, η αφορμή δόθηκε από το σχόλιο ενός ακόλουθου στο Facebook, ο οποίος κάτω από μια ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ αναρωτήθηκε: «Η σύζυγος συμφωνεί με όλα αυτά; Μήπως να περνάτε λίγο περισσότερο χρόνο μαζί;».

Η απάντηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ ήταν σύντομη και ξεκάθαρη, βάζοντας τέλος στις φήμες και τα ερωτηματικά: «Έχω χωρίσει εδώ και 6 μήνες».

Όπως προκύπτει από τα λεγόμενά του, το ζευγάρι έχει επιλέξει να τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και μισό χρόνο, κρατώντας τη λήξη της σχέσης τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι αυτή τη στιγμή.