Αλέξης Σταμάτης: Ποιος ήταν ο πολυβραβευμένος συγγραφέας – Τα διεθνή βραβεία, οι ποιητικές συλλογές και τα παγκοσμιώς αναγνωρισμένα μυθιστορήματα

Στη θλίψη βυθίστηκε ο χώρος της λογοτεχνίας και εν γένει του βίβλιου μετά την είδηση του θανάτου του Αλέξη Σταμάτη που έφυγε σε ηλικία 67 ετών. Ο συγγραφέας, γιος του γνωστού αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη, έδινε μάχη με μία σπάνια ασθένεια του αίματος και άφησε την τελευταία του πνοή στην Κλινική Αθηνών.

Ο ίδιος εκτός από τα σπουδαία έργα στην λογοτεχνία ασχολήθηκε με την ποίηση και το θέατρο, γράφοντας θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας. Παράλληλα, είχε ενεργό συμμετοχή και στον κινηματογράφο, καθώς υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Καταιγίδα».

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Τα σημαντικότερα συγγραφικά έργα

Κατά τη διάρκεια της πορείας του εξέδωσε 20 μυθιστορήματα και συνολικά 34 βιβλία, ενώ παράλληλα δημοσίευσε έξι ποιητικές συλλογές, θεατρικά έργα και παιδικά βιβλία.

Το πρώτο του βιβλίο, «Ο έβδομος ελέφαντας», κυκλοφόρησε το 1998 στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το «Μπαρ Φλωμπέρ», που θεωρείται το πιο γνωστό του έργο, μεταφράστηκε και εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία.

Ιδιαίτερη διεθνή απήχηση γνώρισε και το μυθιστόρημα «Αμερικάνικη Φούγκα», το οποίο εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008 και τιμήθηκε με το International Literature Award από το National Endowment for the Arts.

Το μυθιστόρημά του «Βίλα Κομπρέ» ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Αναγνωστών του ΕΚΕΒΙ, ενώ το παιδικό βιβλίο «Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος» απέσπασε το Πρώτο Βραβείο του Κύκλου του Παιδικού Βιβλίου.

Παράλληλα, εξέδωσε σημαντικές ποιητικές συλλογές, όπως «Κόσμος γωνία» (1992), «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων» (1993), «Απλή μέθοδος των τριών» (1995), «Πυκνό τώρα» (1999), «Όσο πλησιάζω, το μέλλον απομακρύνεται» (2002), «Ποτέ δεν είμαστε μόνοι» (2004), με την «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων» να βραβεύεται από τον Δήμο Αθηναίων το 1994.

Στο θέατρο, έργα όπως «Τελευταία Μάρθα» (2003/2008), «Δακρυγόνα» (2010), «Σκότωσε ό,τι αγαπάς» (2012), «Μεσάνυχτα σ’ έναν τέλειο κόσμο» (2013) ανέδειξαν τη δραματουργική του ευαισθησία και την ικανότητά του να μεταφέρει στο σκηνικό λόγο την εσωτερικότητα των ηρώων του.

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Το τελευταίο του μυθιστόρημα, «Το παιδί και ο Άγγελος», κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2025 από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Την ίδια χρονιά επέστρεψε στην ποίηση, εκδίδοντας τη συλλογή «Η ασθένεια των απλών πραγμάτων» από την Κάπα Εκδοτική.

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε επίσης ενεργός αρθρογράφος, δάσκαλος δημιουργικής γραφής και σταθερός εκπρόσωπος της Ελλάδας σε διεθνή λογοτεχνικά προγράμματα.