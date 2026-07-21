Χανιά: Επιβατηγό πλοίο συγκρούστηκε με cargo στο λιμάνι της Σούδας (Φωτογραφίες)

Ένα σοβαρό, ναυτικό ατύχημα, χωρίς δυσάρεστη τροπή σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21/7 στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν συγκρούστηκαν δύο πλοία.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, στο ατύχημα ενεπλάκησαν το επιβατηγό οχηματαγωγό, ΕΛΥΡΟΣ και το Ro Ro Cargo Iosif K.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν την ώρα που το πλοίο Έλυρος απέπλεε από το λιμάνι και το Cargo έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι.

Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ωστόσο τα δύο πλοία υπέστησαν ζημιές.

Το φορτηγό πλοίο έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών, οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοϊας από τον νηογνώμονα.