Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου, γνωστή από τους ρόλους δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου, που είχε αφήσει εποχή στον ελληνικό κινηματογράφο με τους ρόλους της.

Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης 2/7 στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες.

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Γεννήθηκε το 1941 και μεγάλωσε στη Λευκάδα, «σε ένα νησί που είναι όλοι καλλιτέχνες», όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για 3 χρόνια σε όλον τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο.

«Από μικρό παιδί με έβαζαν σε πλατεία μπροστά σε κόσμο, σε ένα μικρόφωνο που δεν έφτανα, κι έλεγα διάφορα, ποιήματα κτλ», είχε εξομολογηθεί η αγαπημένη ηθοποιός στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR το 2024.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου έγινε ιδιαίτερα γνωστή τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου από τους ρόλους της δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Περίμενα στον διάδρομο για να μπω στην αίθουσα ηχογράφησης. Ξαφνικά περνούν από μπροστά μου η Αλίκη και ο Δημήτρης και δύο ακόμα. Πρώτη φορά τους έβλεπα και μου φαινόταν απίστευτο. Με πλησίασε η Αλίκη και μου πιάνει τα μαλλιά, ρωτώντας με: “δικά σου είναι τα μαλλιά; Μπράβο κούκλα μου”. Κάπως έτσι έσπασε ο πάγος και μετά αγαπηθήκαμε πολύ» είχε αναφέρει για τη γνωριμία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Επίσης, είχε παίξει σε σπουδαίες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης όπως «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας», «Οι φρουροί της Αχαϊας».

Από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν στο Σπίτι του Ηθοποιού και στη μουσική σκηνή «Γιώργος Μαρίνος» τον περασμένο Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαρίνο.

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Η ίδια άφησε το θέατρο από τη στιγμή που γεννήθηκε η εγγονή της Φαίδρα, κόρη της κόρης της Κλάρας και του δημοσιογράφου Νάσου Γουμενίδη.

Σε ποιες ταινίες είχε παίξει

Η γυνή να φοβήται τον άνδρα (1965)

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Η λεωφόρος της προδοσίας (1969) [Φιόνα]

Ορατότης μηδέν (1969) [Μαίρη]

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Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα (1969)

Ένα αστείο κορίτσι (1970) [Άννα]

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Δυο τρελοί και ο ατσίδας (1970)

Η κόρη του ήλιου (1971) [Λευκή]

Η λεωφόρος του μίσους (1971)

Σ’ αγαπώ (1971)

Και ξανά προς τη δόξα τραβά (1980)

Τροχονόμος… Βαρβάρα (1981) [Χαρά Φουρτούνα]

Θανάσης, ο αισιόδοξος (1989) [Μαίρη Ροδινού]

Κόκκινο τριαντάφυλλο σου έκοψα (1993) [μάνα]