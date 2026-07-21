Οι διακοπές νερού στην Αττική για σήμερα Τρίτη (21/7) – Δείτε τις περιοχές
Η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ
Έκτακτες διακοπές νερού σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη (21/7), σε ορισμένες περιοχές της Αττικής.
Αναλυτικά:
-(ΑΘΗΝΑ, ΜΕΤΣ) Μαλάμου και Τριβωνιανού.
-(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) Προμηθέως και Αγησιλάου.
-(ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ, ΙΛΙΟΝ) Ψελλού Μ. και Γαλερίου.
-(ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ) Γυθείου και Αιγάλεω.
-(ΣΑΛΑΜΙΝΑ) Ιπποκράτους και Δελφών
πηγή στην Google
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