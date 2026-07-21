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ΕΛΛΑΔΑ

Οι διακοπές νερού στην Αττική για σήμερα Τρίτη (21/7) – Δείτε τις περιοχές

Η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ

Οι διακοπές νερού στην Αττική για σήμερα Τρίτη (21/7) – Δείτε τις περιοχές
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:08

Έκτακτες διακοπές νερού σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη (21/7), σε ορισμένες περιοχές της Αττικής.

Αναλυτικά:

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-(ΑΘΗΝΑ, ΜΕΤΣ) Μαλάμου και Τριβωνιανού.
-(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) Προμηθέως και Αγησιλάου.
-(ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ, ΙΛΙΟΝ) Ψελλού Μ. και Γαλερίου.
-(ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ) Γυθείου και Αιγάλεω.
-(ΣΑΛΑΜΙΝΑ) Ιπποκράτους και Δελφών

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