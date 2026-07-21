Οι διακοπές νερού στην Αττική για σήμερα Τρίτη (21/7) – Δείτε τις περιοχές

Έκτακτες διακοπές νερού σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη (21/7), σε ορισμένες περιοχές της Αττικής.

Αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-(ΑΘΗΝΑ, ΜΕΤΣ) Μαλάμου και Τριβωνιανού.

-(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) Προμηθέως και Αγησιλάου.

-(ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ, ΙΛΙΟΝ) Ψελλού Μ. και Γαλερίου.

-(ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ) Γυθείου και Αιγάλεω.

-(ΣΑΛΑΜΙΝΑ) Ιπποκράτους και Δελφών