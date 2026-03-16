Γιάννης Κολοκυθάς: «Δεν έχω σχέση με τον πατέρα μου, με πλήγωσε πολύ»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο γνωστός δημοσιογράφος Γιάννης Κολοκυθάς, όπου μίλησε για πρώτη φορά για άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής.

Στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού μίλησε ο Γιάννης Κολοκυθάς και αποκάλυψε ότι είναι παιδί χωρισμένων γονιών. Επίσης ο δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι δεν έχει σχέση με τον πατέρα του, διότι στο παρελθόν τον πλήγωσε η συμπεριφορά του.

«Γεννήθηκα στην Αθήνα. Δεν έχω δώσει συνεντεύξεις, μόνο λίγες και χωρίς λόγο. Μεγάλωσα στα Άνω Πατήσια. Μένω στην Φωκίωνος Νέγρη. Μου αρέσει το κέντρο της Αθήνας, εκεί περπατάω.

Και η μητέρα μου μένει εκεί, έχουμε στενή σχέση. Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέση. Είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Με πλήγωσε πολύ. Χώρισαν όταν ήμουν 10 ετών. Τότε και για χρόνια με πλήγωνε πολύ», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Κολοκυθάς.

«Έκανε ο πατέρας μου πολλά πράγματα που δε μου άρεσαν, αλλά τα έχω αφήσει στο παρελθόν. Έχουμε επικοινωνία. Μένει εκτός Αθήνας με την οικογένειά του. Έχω αδέλφια, μιλάω μαζί τους», πρόσθεσε.

Επίσης ο Γιάννης Κολοκυθάς είπε ότι λόγω του χωρισμού των γονιών του αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο διότι λάμβανε διάφορα σχόλια.

«Ήμουν από τα λίγα παιδιά χωρισμένων γονιών και επειδή τότε πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο, σχολιαζόταν αυτό, το ότι έχουν χωρίσει οι γονείς μου. Έτσι έφυγα διακριτικά. Πήγα σε δημόσιο σχολείο, όπου ήμουν μια χαρά», τόνισε.

Επίσης μίλησε για λόγια αγάπης για τη μητέρα του, τονίζοντας: «Η μαμά μου είναι πολύ μικρή. Έμεινε με ένα παιδί στην αγκαλιά στα 30 της. Και έπρεπε να στήσει ένα σπίτι, διότι δε δούλευε και από τότε μπήκαμε και οι δύο σε μία άλλη ζωή».

«Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω στα 18. Η μαμά μου ξεκίνησε να δουλεύει ως καθαρίστρια κι έγινε διευθύντρια στη δουλειά της στην τράπεζα μέσα σε λίγα χρόνια. Τον πατέρα μου τον συγχώρησα πριν πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου έκανε γάμους μετά, η μητέρα μου όχι», είπε ακόμα ο γνωστός δημοσιογράφος.