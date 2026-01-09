Μαρία Αναστασοπούλου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη Κολοκυθά ήταν αδιανόητα εύκολος»

Καλεσμένη στο «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής (9/1), η Μαρία Αναστασοπούλου περιέγραψε τον χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά μετά από 11 χρόνια ως μια αδιανόητα εύκολη μετάβαση. Η ίδια τόνισε πως η βαθιά τους σχέση παραμένει ζωντανή, ενώ με χιούμορ αποκάλυψε ότι οι δυο τους νιώθουν πλέον πιο απελευθερωμένοι στην κοινή ραδιοφωνική τους εκπομπή.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην απόφασή της να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων κατόπιν συμβουλής του γιατρού της, μιλώντας ανοιχτά για το ζήτημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μαρία Αναστασοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: «Χθες, στις 18:30, ήταν το τέλος του Καλημέρα Ελλάδα»

«Ο χωρισμός μου με τον Γιάννη ήταν αδιανόητα εύκολος, ίσως επειδή ταιριάζουμε πολύ ως άνθρωποι. Η ραδιοφωνική εκπομπή μας «Τα παιδιά της αλλαγής» μετράει 12 χρόνια και αυτό που έχω να πω είναι ότι μετά από τον χωρισμό μας, λυθήκαμε περισσότερο στην εκπομπή. Γνωριστήκαμε όταν εγώ ήμουν στον ΣΚΑΙ και τότε ήρθε ο Γιάννης ως αρχισυντάκτης. Στην αρχή αντιπαθούσαμε ο ένας τον άλλον, αλλά από τότε έχουν περάσει 12 χρόνια», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Τη σχέση μου με τον Γιάννη, ως χωρισμένοι πλέον, δεν την κρατάει η εκπομπή μας στο ραδιόφωνο. Και να μην ήταν η εκπομπή, δεν υπήρχε περίπτωση να μην είμαστε ο ένας στην ζωή του άλλου. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο βαθιά είναι η σχέση που έχουμε μεταξύ μας», ανέφερε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: