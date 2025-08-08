Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Είναι έγκυος; – Η αποστομωτική απάντησή της σε follower

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη γενικότερα δέχεται πολύ συχνά σχόλια στα social media ότι είναι έγκυος και περιμένει το παιδί του Χρήστου Μάστορα. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ενώ αφορμή γι αυτές τις φήμες στάθηκε ένα βίντεό της στο οποίο φαίνεται λίγο πιο φουσκωμένη η κοιλίτσα της. Πηγή φωτογραφίας: Instagram/garifalia.kalifoni

Θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε δημόσια κάτω από τα επίμαχα σχόλια που έκαναν λόγο για μία πιθανή εγκυμοσύνη, περνώντας παράλληλα το δικό της μήνυμα για την αποδοχή του σώματος. Χαρακτηριστικά το μοντέλο απάντησε: “Όχι απλά έβαλα κατά λάθος το βίντεο που δεν ρουφάω την κοιλιά μου”, σε ερώτηση όσον αφορά το αν είναι έγκυος.

Πηγή φωτογραφίας: Instagram/garifalia.kalifoni

Παράλληλα η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κοινοποίησε μία φωτογραφία της με μαγιό ως story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πάνω στην οποία έγραψε: “Προφανώς και η απάντηση μου είναι χιουμοριστική. Δεν θα απολογηθώ γιατί έφαγα παραπάνω ή γιατί έκανα “κοιλιά”, αν είναι δυνατόν, κάποιες μέρες είμαι με κοιλιακούς, άλλες είμαι χωρίς υπερβολή άνετα 5 μηνών έγκυος. Εγώ σε αυτό το σώμα, σε αυτά τα κιλά, νιώθω πιο καλά από ποτέ και αυτό έχει σημασία. Είτε αυτό είναι πρήξιμο, γιατί έχω τα γυναικολογικά μου εκείνες τις μέρες, είτε είναι παραπάνω φαγητό”.