Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Σήμερα δεν θα μιλήσουμε καθόλου για τον Χρήστο Μάστορα» (Βίντεο)

Σε κοσμικό event ήταν καλεσμένη η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατα καιρούς στα social media.

«Είναι μία ερώτηση που γίνεται συνέχεια και συνεχίζω να λέω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η τηλεόραση», ανέφερε αρχικά το μοντέλο.

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«Παιδιά, μαντέψτε! Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τον Χρήστο, καθόλου», πρόσθεσε. «Δεν είναι ότι σκέφτομαι τον γάμο, αλλά αν προκύψει, είμαι ok, αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι», απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν σκοπεύει σύντομα να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Γελάω πλέον. Δεν είναι ότι με ενοχλούν. Πιο παλιά, ίσως με επηρεάζανε πιο πολύ. Πλέον όχι, δεν με επηρεάζουν τόσο. Συνήθως δεν απαντάω, απαντά μόνο σε μηνύματα που έχουν κάτι να μου πουν κάτι, ακόμα και αν είναι αρνητικό. Πάντα θα λάβουμε και τα καλά σχόλια, θα λάβουμε και τα αρνητικά, είναι όλα μέρος της δουλειάς μας», συμπλήρωσε.