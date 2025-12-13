Φαίη Ξυλά: «Μου έχουν τύχει πολύ άσχημες περιπτώσεις σε συνεργασίες, όμως δεν θα τις άλλαζα»

Η Φαίη Ξυλά είπε «Εννοώ σε συμπεριφορικό επίπεδο. Δεν το άλλαζα εν τέλει, απλώς, σίγουρα δεν θα το ξανάκανα» σε συνέντευξη της.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε» βρέθηκε η Φαίη Ξυλά και μίλησε για την καλλιτεχνική της διαδρομή και τις δυσκολίες που ενδεχομένως συνάντησε.

«Ήμουν πολύ τυχερή όλα αυτά τα χρόνια γιατί είχα πολύ ωραίες συνεργασίες, αλλά έχει τύχει και μια δυο φορές, που είναι λίγες για τα τόσα χρόνια που δουλεύω, να ήταν πολύ άσχημες περιπτώσεις.

Δεν θα τις άλλαζα όμως γιατί, μέσα απ’ αυτές, πάλι κάτι έμαθα και επίσης είδα κάτι άλλο που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Γιατί νόμιζα ότι στον χώρο μας είναι όλα πολύ καλά, οπότε ίσως μου έκανε και καλό που το είδα αυτό» δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Εννοώ σε συμπεριφορικό επίπεδο. Δεν το άλλαζα εν τέλει, απλώς, σίγουρα δεν θα το ξανάκανα. Είμαι ο άνθρωπος που θα δράσω εκείνη τη στιγμή, που συμβαίνει κάτι, απλά θα δώσω δυο τρεις ευκαιρίες για να βεβαιωθώ ότι δεν είμαι άδικη».

«Θα δώσω λίγο χρόνο, πολύ λίγο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Ίσως και γι’ αυτό μετά δεν το κουβαλάω και ως τραύμα» πρόσθεσε, ακόμα, η Φαίη Ξυλά σ’ αυτή τη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση.