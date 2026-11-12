Υβόννη Μαλτέζου: “Αφήνω τα γηρατιά έξω από το σπίτι μου, αλλιώς θα μαραζώσω”

Η Υβόννη Μαλτέζου αναφέρθηκε στην αγάπη της για την υποκριτική και στη σημασία που έχει για την ίδια η διαρκής ενασχόληση με τη δουλειά της, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Νωρίς Νωρίς”. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τη δημιουργία, τονίζοντας πως παραμένει ενεργή και δεν επιθυμεί να απομακρυνθεί από τον επαγγελματικό χώρο, ενώ αποκάλυψε και όσα ετοιμάζει για το επόμενο διάστημα.

“Δεν μπορώ να μην είμαι απασχολημένη, θα μαραζώσω. Θα πω κάτι που έχει πει ο Clint Eastwood και μου αρέσει πάρα πολύ: Αφήνω τα γηρατιά έξω από το σπίτι μου, αλλιώς θα μαραζώσω. Εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλη όσο είναι εκείνος, αλλά θέλω να είμαι συνέχεια απασχολημένη. Προσπαθώ συνέχεια να κάνω πράγματα”, είπε αρχικά η ηθοποιός.

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Ενώ όσον αφορά τα μελλοντικά της σχέδια, η Υβόννη Μαλτέζου είπε: “Φέτος θα πάρω μέρος σε δύο παραγωγές. Στον “Βυσσινόκηπο” και σε ένα έργο, ο “Σταθμός”.