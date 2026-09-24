Κέρκυρα: Συνελήφθη 57χρονος φυγόδικος – Είχε καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια κάθειρξης για ληστεία

Συνελήφθη χθες, στην Κέρκυρα, 57χρονος, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας, για το αδίκημα της ληστείας, με ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κέρκυρας.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.