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ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συνελήφθη 57χρονος φυγόδικος – Είχε καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια κάθειρξης για ληστεία

Οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Κέρκυρα: Συνελήφθη 57χρονος φυγόδικος – Είχε καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια κάθειρξης για ληστεία
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
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Συνελήφθη χθες, στην Κέρκυρα, 57χρονος, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας, για το αδίκημα της ληστείας, με ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κέρκυρας.

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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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