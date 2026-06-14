Φαίη Σκορδά: Δημοσίευσε πρώτη φορά φωτογραφία στην αγκαλιά του Αλέξανδρου Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά τείνει να μην δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες με τον σύντροφο της αλλά έκανε μία εξαίρεση κατά την επίσκεψη της με τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη στο Μονακό.

Η ίδια έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφο της πριν λίγο καιρό, ενώ την Κυριακή (14/6) μοιράστηκε στο Instagram και μία φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη από ένα πρόσφατο ταξίδι τους στο Μονακό.

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«F1», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της ανάρτησή της η Φαίη Σκορδά, προσθέτοντας δίπλα και μια λευκή καρδιά.