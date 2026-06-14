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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα – Επιχειρούν 2 αεροσκάφη

Στην περιοχή Νέος Ωρωπός

Φωτιά στην Πρέβεζα – Επιχειρούν 2 αεροσκάφη
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Νέος Ωρωπός της Πρέβεζας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Κυριακής (14/6).

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα και δύο αεροσκάφη.

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Όπως μεταδίδει το onprevezanews.gr, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή Τζούμσα του Ωρωπού, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών.

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