Φωτιά στην Πρέβεζα – Επιχειρούν 2 αεροσκάφη
Στην περιοχή Νέος Ωρωπός
Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Νέος Ωρωπός της Πρέβεζας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Κυριακής (14/6).
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα και δύο αεροσκάφη.
Όπως μεταδίδει το onprevezanews.gr, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή Τζούμσα του Ωρωπού, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών.
πηγή στην Google
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