Φαίη Σκορδά: Ενοχλημένη με τους συνεργάτες της – “Δεν το επιτρέπω, σας παρακαλώ πολύ”

Η Φαίη Σκορδά δήλωσε την ενόχληση της προς τους συνεργάτες της με αφορμή την αναφορά της Άννας Δρούζα στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno.

Η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην Φαίη Σκορδά κάνοντας ένα ιδιαίτερα θερμό σχόλιο για το πρόσωπό της. «Θέλω να πω καλημέρα στη Φαίη και θέλω να πω και κάτι που της αξίζει. Αρκετές φορές βρίσκομαι με ανθρώπους και μιλάμε και μπορεί να τύχει να αναφερθεί το όνομά της, λέμε όλοι ότι είναι ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος. Τα καλά πρέπει να λέγονται», είπε η Άννα Δρούζα.

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Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή του Mega με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να παίρνει τον λόγο και να λέει: «Να της πούμε εμείς χαιρετισμούς, γιατί εμάς δεν μας είπε. Άντε πες, εμείς είμαστε πανελάρες, αλλά είναι και ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην παρέα, θα μπορούσε να πει χαιρετισμούς».

Το παραπάνω σχόλιο προκάλεσε μία στιχομυθία μεταξύ της κα. Σκορδάς και των συνεργατών της.

Φαίη Σκορδά: «Ένας άνθρωπος είπε κάτι για εμένα… Αλήθεια; Δεν το επιτρέπω. Σας παρακαλώ πολύ! Πάντα σε όλες τις εκπομπές, σας τιμώ πρώτους. Μια φορά ένας άνθρωπος θέλησε να πει κάτι και το κρατήσαμε στο μοντάζ. Ας μην το σχολιάζουμε μετά, παρακαλώ πολύ. Θέλετε να μου δώσετε το χρόνο να απαντήσω εγώ;», απάντησε ενοχλημένη

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Δεν ήταν για σένα το θέμα, αλλά για εμένα» αποκρίθηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Φαίη Σκορδά: «Αν κάποια στιγμή σταματήσω από την τηλεόραση, για εμένα αυτό είναι η προίκα, το ότι έχω υπάρξει ευγενής».