Βίκυ Σταυροπούλου: Η δημοσίευση για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα – “Το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του”

Σε μία ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση της η Βίκυ Σταυροπούλου χαρακτήρισε την Δανάη Μπάρκα ως το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής της κάνοντας αναφορά στον χθεσινό (14/6) υπέρλαμπρο γάμο της κόρης της.

Την Κυριακή (14/6), η μητέρα της μοιράστηκε μία φωτογραφία με το ζευγάρι να ποζάρει αγκαλιά κατά τη δύση του ηλίου.

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«Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για τη Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούρια ζωή που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους», ανέφερε στην λεζάντα της ανάρτησης η Βίκυ Σταυροπούλου.